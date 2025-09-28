iOS 26 permite controlar el iPhone con gestos faciales y movimientos de cabeza: ¿Cómo activar esta personalización?

La llegada de iOS 26 ha transformado la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos Apple. Entre las funciones más destacadas de esta actualización figura la posibilidad de controlar el iPhone o iPad mediante gestos faciales y movimientos de cabeza. Esta tecnología emplea inteligencia artificial y los sensores tridimensionales frontales del dispositivo.

Concebida inicialmente como una herramienta de accesibilidad para personas con movilidad reducida, esta funcionalidad se ha extendido a todos los usuarios con dispositivos compatibles.

En el iPhone, se puede utilizar el seguimiento de la cabeza para operar el dispositivo con sus movimientos, según documenta el soporte técnico oficial de Apple. El sistema reconoce una variedad de expresiones faciales que pueden configurarse para ejecutar diferentes acciones dentro del sistema operativo.

Los gestos disponibles incluyen levantar las cejas, abrir la boca, sonreír, sacar la lengua, parpadear, arrugar la nariz y fruncir los labios hacia ambos lados.

Cada uno puede personalizarse para realizar funciones específicas, como tomar capturas de pantalla, invocar a Siri, desplazarse por páginas o abrir aplicaciones. La tecnología recurre a los sensores 3D integrados en los dispositivos Apple más recientes para detectar estos movimientos con precisión.

¿Cómo activar y configurar los gestos?

Para habilitar el control por gestos faciales en iOS 26, los usuarios deben ir a "Configuración" y seleccionar "Accesibilidad", donde se encuentra la opción "Seguimiento de la cabeza".

Una vez dentro de esta sección, el sistema ofrece dos funciones principales: el control mediante gestos faciales y el seguimiento de la cabeza con navegación por puntero. Según Applesfera, "se esconde tras los ajustes de accesibilidad de iOS y hay multitud de gestos disponibles" para personalizar la experiencia de uso.

La activación del seguimiento de la cabeza requiere que el dispositivo se ubique en una posición estable, a unos 50 centímetros del rostro. Según Apple, "el seguimiento de la cabeza utiliza la cámara frontal integrada del iPhone. Para mejores resultados, asegúrate de que la cámara tiene una visión clara de tu cara y de que la iluminación de la misma es adecuada".

Paso a paso para activación de gestos en la nueva actualización de iOS 26. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Gestos faciales disponibles y configuraciones

El sistema de iOS 26 reconoce ocho gestos faciales principales que pueden configurarse de forma individual. Según Infobae, "el usuario tiene la libertad de configurar uno, varios o todos estos gestos para que activen funciones a elección".

Los gestos disponibles son:

Levantar las cejas

Abrir la boca

Sonreír

Sacar la lengua

Parpadear

Arrugar la nariz

Fruncir los labios hacia la derecha

Fruncir los labios hacia la izquierda

Cada gesto puede asociarse a comandos específicos como abrir menús, realizar clics secundarios, tomar capturas de pantalla, invocar a Siri, desplazarse por páginas, acceder al centro de control o abrir aplicaciones. La configuración permite establecer la sensibilidad de cada gesto, lo cual facilita la adaptación a las características faciales del usuario.

Seguimiento de la cabeza y navegación por puntero

Además del control por gestos, iOS 26 incluye un sistema de seguimiento de la cabeza que permite navegar por la interfaz mediante movimientos. Según la documentación oficial de Apple, "después de activar el seguimiento de la cabeza, un puntero en pantalla seguirá el movimiento de tu cabeza. Cuando tu cabeza apunte a un elemento en la pantalla, aparecerá un contorno alrededor de él".

El sistema utiliza un mecanismo de permanencia para ejecutar acciones. Cuando el usuario mantiene la cabeza fija en un punto específico de la pantalla, aparece un puntero que inicia un temporizador circular. Al finalizar este, se realiza la acción predeterminada, que por defecto es un toque.

Según Applesfera, "la idea con esta función es simple: que con movimientos de la cabeza puedas manejarte por cualquier parte del sistema. Podrás seleccionar ítems de los menús y entrar en ellos, volver atrás y, en definitiva, manejar el iPhone al completo sin tener que tocar nunca la pantalla".