iPhone 17: diferencias entre los nuevos modelos y sus principales novedades

Apple volvió a innovar su catálogo con el lanzamiento de la serie iPhone 17, según medios internacionales. Esta generación incluye el iPhone Air, un modelo que sustituye al clásico iPhone Plus y que se perfila como la opción ideal para quienes buscan un teléfono ultraligero.

De acuerdo con AFP, Apple presentó el iPhone 17 Air, al que el director general, Tim Cook, calificó como “una revolución total”.

Según Infobae, la nueva organización de la gama responde a un cambio de estrategia, ya que el iPhone Air combina un diseño de titanio de grado 5 con una estructura liviana de apenas 165 gramos.

Aunque comparten algunas características, existen diferencias clave entre los modelos. Todos los modelos cuentan con pantalla Super Retina XDR OLED, cámaras frontales con tecnología Center Stage, conectividad USB-C y, en los modelos Pro, compatibilidad con Wi-Fi 7 y funciones de Apple Intelligence, indican medios internacionales. A continuación, presentamos un resumen de las características de cada dispositivo.

iPhone 17

Es el modelo base. Posee una pantalla OLED de 6.3 pulgadas. Según Apple, es la mejor hasta ahora, con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y un nuevo frente Ceramic Shield 2. La experiencia de navegación se ve mejorada gracias al sistema ProMotion.

iPhone 17 Air

Ultrafino, con solo 5.6 milímetros de grosor, incorpora el procesador A19 Pro —el más potente de la marca hasta la fecha— y promete una batería con autonomía para un día completo y hasta 40 horas de reproducción de video, según AFP. Incluye una eSIM, eliminando la SIM física, y una cámara dual de 48 megapíxeles.

Los nuevos dispositivos de Apple ofrecen distintas características innovadoras que responden a las necesidades de los usuarios fanáticos de la marca. (Foto Prensa Libre: AFP/Getty Images)

iPhone 17 Pro

Apple confirmó que el iPhone 17 Pro es un dispositivo de alto rendimiento. Cuenta con el chip A19 Pro, pantalla con frente Ceramic Shield 2, cámaras traseras de 48 megapíxeles y una cámara frontal con tecnología Center Stage.

Medios internacionales destacan que su procesador A19 Pro integra CPU y GPU de seis núcleos, y está acompañado por 12 gigabytes de memoria RAM.

iPhone 17 Pro Max

Es el modelo más grande y potente. Integra el chip A19 Pro, 12 gigabytes de RAM y un sistema de refrigeración por cámara de vapor. Su principal diferencia radica en el zoom óptico de hasta 8x, ideal para fotografías a larga distancia.