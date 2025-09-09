iPhone 17: modelos, precios y otras características reveladas por Apple

Este 9 de septiembre tuvo lugar el Apple Event, durante el cual se presentó oficialmente el iPhone 17 y otros dispositivos de la marca. En el evento se detallaron las especificaciones y precios del nuevo modelo.

Se confirmó que los modelos del iPhone 17 serán: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Además, se describieron las particularidades de cada uno.

Tim Cook, director general de Apple, anunció los precios de cada versión: el iPhone 17 tendrá un valor de US$799 (Q6 mil 120); el iPhone 17 Air, US$999 (Q7 mil 650); y el iPhone 17 Pro costará US$1,100 (Q8 mil 420), según información de Prensa Libre.

Según datos de Apple, el iPhone 17 Pro es el dispositivo más potente hasta ahora, ya que posee una pantalla con frente Ceramic Shield 2 y el chip A19 Pro. Además, tiene cámaras traseras de 48 megapíxeles y la nueva cámara frontal Center Stage.

Apple informó que el iPhone 17 es un dispositivo mucho más resistente que versiones anteriores, y cuenta con la pantalla ProMotion de hasta 120 Hz, el frente de Ceramic Shield 2, un sistema avanzado de dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles y la nueva cámara frontal Center Stage.

Otros dispositivos anunciados en el Apple Event

Durante el Apple Event también se presentaron otros dispositivos. Estas son sus principales características, según la información oficial:

iPhone 17 Air

El iPhone más delgado.

Más resistente que cualquier iPhone anterior.

Cuenta con frente de Ceramic Shield 2.

Incorpora el chip A19 Pro.

Sistema avanzado de cámara Fusion de 48 megapíxeles.

Nueva cámara frontal Center Stage.

AirPods Pro 3

Cancelación activa de ruido.

Calidad de sonido excepcional, según Apple.

Detección de la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento.

Traducción en vivo para comunicación en distintos idiomas.

Batería de larga duración.

Apple Watch