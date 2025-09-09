Apple Event EN VIVO: Presentación del iPhone 17 y todas las sorpresas anunciadas

La presentación oficial se desarrolla en la ciudad de Cupertino, California, y está liderada por el director general de Apple, Tim Cook, quien, según las filtraciones, presentará los cuatro modelos de su dispositivo insignia: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, ya que el modelo Plus será descontinuado por las bajas ventas.

Asimismo, conforme a lo expuesto por los analistas y periodistas especializados en el tema, la novedad de la serie será su delgadez, especialmente en el modelo iPhone 17 Air, que tendría un grosor de entre 5.5 y 6 mm, lo que lo convertiría en el teléfono más delgado de Apple y representaría un gran cambio frente a los 7.8 mm del iPhone 16.

Durante el Apple Event 2025, se espera que Tim Cook anuncie mejoras en la batería, cámara y pantallas de todos los modelos, aunque las filtraciones sobre las nuevas características del que sería, hasta ahora, el modelo más avanzado de Apple elevan la expectación de los consumidores, que esperan adquirir lo antes posible la nueva gama.

El chasis de titanio del iPhone 16 presuntamente será sustituido por una mezcla de aluminio y vidrio cerámico, que se presentará en cuatro colores: naranja cobre, azul oscuro, plata y negro. Además, la nueva pantalla Super Retina XDR OLED de 17.5 centímetros proporcionará un mayor nivel de brillo, con una precisión de color excepcional.

Transmisión en vivo

09 de septiembre 2025, 10:30h La posible nueva batería del iPhone 17

Se especula que la nueva batería del teléfono tendrá una duración de hasta 28 horas de reproducción de video y ofrecerá carga rápida por USB-C, así como carga inalámbrica inversa para los accesorios compatibles.

09 de septiembre 2025, 10:00h ¿Qué esperar del Apple Event?

Este nuevo iPhone 17 posiblemente se convertirá en uno de los modelos más potentes del mercado, con la incorporación de 12 GB de RAM LPDDR5X, una memoria de alta velocidad y de bajo consumo.