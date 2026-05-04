Concluye etapa de impugnaciones sin objeciones y Arévalo asume decisión final sobre fiscal general

La Comisión de Postulación a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) no recibió impugnaciones contra la nómina de candidatos entregada al presidente de la República, al concluir el plazo establecido.

Con el cierre del período de objeciones, a las 15.30 horas de este lunes 4 de mayo, la designación del nuevo fiscal general queda en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir entre seis aspirantes incluidos en la lista final.

Los candidatos son los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Aunque el mandatario no ha anunciado la fecha de la designación —que debe efectuarse antes del 17 de mayo—, indicó este lunes, en conferencia de prensa, que esperaba la finalización del plazo de impugnaciones para continuar con el proceso.

Arévalo señaló que la elección responde a su obligación constitucional y a la necesidad de nombrar a una persona con un perfil íntegro, comprometido con la democracia y contrario a la corrupción.

“Se encuentra en un proceso crítico y requiere un liderazgo que lo rescate para fortalecerse y responder a las expectativas y demandas de la ciudadanía”, afirmó el presidente al referirse a la situación del MP.

El nuevo fiscal general sustituirá a Consuelo Porras, quien cumple dos administraciones al frente de la institución. Su gestión ha sido cuestionada, y tanto ella como la cúpula del MP han sido sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción y acciones que, según esas instancias, debilitan la democracia en Guatemala.

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