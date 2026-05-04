Congreso retoma aprobación de la ley antilavado con 14 enmiendas en discusión
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Congreso retoma aprobación de la ley antilavado con 14 enmiendas en discusión

Los diputados habían relegado la aprobación de la ley que es necesaria para que el país no reciba sanciones internacionales en materia financiera.

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Los diputados concluyen su primer periodo de sesiones este 15 de mayo. Fotografía: Congreso.

La aprobación de la ley antilavado será prioridad en la penúltima semana del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso, según la propuesta de agenda para la sesión plenaria prevista para este martes.

La aprobación de la iniciativa 6593 para la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo figura en el cuarto punto de la agenda.

Luis Contreras, presidente del Congreso, dijo en la pasada sesión de Jefes de Bloque que se propuso una agenda corta, porque se pronosticó que la aprobación de la redacción final de la ley antilavado podría llevar cerca de cuatro horas.

La iniciativa de ley 6593, presentada por el presidente Bernardo Arévalo, ingresó a Dirección Legislativa el 28 de julio del año pasado y se aprobó en primera lectura el pasado 24 de marzo.

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Los diputados que integran las comisiones de Economía y de Finanzas del Congreso de la República comenzaron la discusión de los posibles consensos a las enmiendas de la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos”. En la sesión participó Luis Contreras (quinto de derecha a izquierda) presidente del Congreso. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

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La segunda y tercera lectura ocurrió el 7 y 14 de abril, respectivamente, y luego el tema quedó relegado.

Esta semana, los diputados decidieron reactivar la ley que, según sus promotores, de no aprobarse podría traer implicaciones negativas para el país.

Paquete de enmiendas

La iniciativa de ley que esta por ser aprobada en su articulado final tiene un paquete de enmiendas que serán discutidas en la sesión de este martes y que ya han sido compartidas a las distintas bancadas, según dijo la diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, en la sesión de jefes de bloque de este lunes.

El documento detalla 14 enmiendas, 12 que plantean cambios a los artículos que ya cuentan con dictamen y dos que buscan añadir nuevos artículos. Diputados de distintas bancadas han dicho, fuera de micrófonos, que analizan las propuestas.

En el artículo 2, que define elementos de la aplicación de la ley, es uno de los primeros artículos que fue objeto de enmiendas. Amplían el campo de rastreo de capitales cuando una persona sospechosa invierta en determinado negocio si es quien aporta el 15 por ciento o más del proyecto.

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También se establece que los profesionales deben reportar transacciones inusuales, lo que amplía sus obligaciones y fortalece la supervisión que ejerce la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Pero existen otros aspectos que podrían dificultar el campo de acción de la ley, como la sugerencia de enmienda al artículo 52 que impediría que el Ministerio Público (MP) pueda utilizar los análisis financieros de la Superintendencia de Bancos o de la IVE para el ejercicio de la acción penal.

Además, mediante reformas al artículo 89, el MP tendría tres días para validar ante un juez medidas cautelares como inmovilización, congelamiento de bienes, dinero, cuentos o activos económicos.

Si el MP no actúa, las medidas quedarían sin efecto, lo que beneficiaría a la persona investigada en la recuperación del control sobre los recursos o bienes de presunto origen ilícito.

En las enmiendas se incorporan pautas para las condenas por lavado de dinero: la posibilidad de convertir la multa en prisión cuando no es posible pagarla, pero también introduce la opción de salida anticipada si la persona ya cumplió dos años de cárcel por no haber podido pagar esa multa.

Posibles inconstitucionalidades

Analistas tras observar el paquete de enmiendas creen que existen elementos que lejos de mejorar la ley, podría debilitarla, a tal punto que algunos artículos podrían ser considerados inconstitucionales.

“Hemos visto en los últimos informes de la IVE que son miles de denuncias, transacciones sospechosas, pero en la práctica el MP no tiene ni voluntad de actuar sobre muchas de esas transacciones sospechosas”, comenta Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.

Añade que, además de existir ciertas condiciones complejas para que el MP pueda ejercer su labor, las reformas que se busca concretar este martes podrían caer en contradicciones legales.

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“Si se aprueba como está, más bien podría ser objeto de inconstitucionalidades u otro tipo de acciones; así como que entes internacionales que ponen los estándares digan que la ley es un retroceso más como avance, y que como país quedemos peor, riesgo la verdad hay un montón, ojalá que el Congreso no esté detrás de una agenda tan oscura”, dijo.

Por su parte Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), criticó el tiempo que le ha llevado al Congreso llegar a este punto de aprobación de una ley que considera vital para el país.  

“Si hablamos de lo menos peor, lo peor fue la iniciativa del Ejecutivo; luego la comisión hizo enmiendas en mejoría; y esperaría que, en las enmiendas, con esa discusión tan difícil, se corre el riesgo que las enmiendas de curul no son para mejorar la redacción si no para perderse más”, comentó el analista.

Quezada considera que la manera en que va ley podría llevar a problemas constitucionales, porque no existe certeza en algunos puntos lo que podría llevar a confusión y una mala aplicación.

“Tiene notorias inconstitucionales, por ejemplo, en que le dan el papel al MP de tomar medidas precautorias sin autorización de juez, eso ya venía en la ley anterior y lo replica; no hay claridad en los sujetos obligados, lanzan una tarea muy grande y el guatemalteco no sabrá como cumplir esas obligaciones”, concluyó.

Dos sesiones

La sesión en que los diputados van a conocer el articulado final de la ley antilavado será este martes a las 14 horas, pero los diputados tendrán que llegar al Congreso una hora antes para celebrar una primera sesión solemne.

El pleno tendrá una sesión solemne a las 13 horas para la imposición de la Orden del Soberano Congreso Nacional a los deportistas, Lester Martiez y Joshua Antón, por sus logros y desempeño a nivel internacional.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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