Cuenta regresiva en el Congreso: bancos piden aprobar ley antilavado antes del receso de mayo

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) se mantiene a la expectativa del avance en el Congreso de la República de la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, ante la proximidad del receso legislativo.

Según el sector, los espacios para la discusión política comienzan a reducirse, ya que restan al menos cinco sesiones plenarias antes del inicio del receso parlamentario.

Bancos confían en aprobar ley antilavado antes de mayo

A consulta de Prensa Libre sobre las discusiones antes del receso parlamentario, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) indicó que reconoce y valora el trabajo técnico desarrollado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, así como el compromiso político mostrado por la Junta Directiva, encabezada por el diputado Luis Contreras.

El sector señaló que, sin la coordinación técnica de la comisión y la articulación política lograda por la Junta Directiva con los bloques legislativos, no se habría avanzado en el proceso de formación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

“La ABG comprende que una ley técnica y especializada, que implica una reforma estructural en la prevención y represión del lavado de dinero, requiere análisis y discusión”, indicaron.

La asociación afirmó que ha observado seriedad en el proceso, por lo que confía en que la aprobación final se concrete antes de que finalice abril.

Además, advirtió que la mayoría de los diputados es consciente de que la cuenta regresiva para la Evaluación Mutua ya comenzó, por lo que no hay margen para retrasar la aprobación de la normativa.

Retrasar ley antilavado pondría en riesgo grado de inversión

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) también brindó su perspectiva sobre la discusión en el pleno del Congreso en los próximos días, los cuales calificó como cruciales y determinantes.

“Desde que la iniciativa de ley 6593 ingresó al Congreso en julio del año pasado, las comisiones de trabajo y los diputados han tenido claro que postergar su aprobación más allá de abril pone en riesgo al país, impide alcanzar el grado de inversión y afecta a todos los sectores económicos, en especial a los usuarios del sistema financiero, como los receptores de remesas familiares”, advirtió la gremial.

La ABG señaló que, una vez aprobada la iniciativa y entrada en vigor, iniciará un proceso intensivo para la elaboración y publicación del reglamento, así como la formulación de manuales operativos y programas de capacitación dirigidos a los 32 grupos de personas obligadas.

Con ello, el país podría demostrar cumplimiento técnico ante los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La ABG comprende que una ley técnica y especializada, que implica una reforma estructural en la prevención y represión del lavado de dinero, requiere análisis y discusión.

No obstante, la asociación advirtió que este cumplimiento técnico no será suficiente para la evaluación final si no se demuestra la efectividad del nuevo marco legal y regulatorio.

En ese sentido, planteó que será necesario responder, con evidencia verificable, a varias interrogantes: cuántas transacciones sospechosas han sido reportadas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y trasladadas al Ministerio Público; cuántos casos están bajo investigación o han sido concluidos; cuántas estructuras de lavado de dinero han sido desarticuladas y cuántas personas han sido capturadas.

Asimismo, será clave demostrar la efectividad de la inteligencia financiera, el número y tipo de casos en proceso de sentencia, así como el desempeño del Organismo Judicial y los tribunales en estos procesos.

Prevé entrada en vigor de ley antilavado en agosto

En cuanto a los procesos previstos para el segundo semestre de 2026, una vez entre en vigencia la normativa, el sector bancario y financiero ya analiza este escenario.

“Observando el proceso ordenado que se está llevando a cabo en el Congreso y el trabajo técnico que realizan la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, la asociación confía en que la ley será aprobada en abril, entrará en vigor en agosto y todos los actores cumplirán con sus responsabilidades”, indicó la ABG.

La asociación enfatizó que la aprobación de la ley no representa el final del proceso para transformar la prevención y represión del lavado de dinero en Guatemala, sino el inicio de una nueva etapa.

“El trabajo más intenso comenzará a partir de septiembre”, subrayó la ABG.