Ley portuaria entra a fase final en el Congreso y abriría paso a inversión privada

Después de Semana Santa, se agendará continuar con la discusión final y aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, que se encuentra en segunda lectura, según dio a conocer Luis Contreras, presidente del Congreso de la República, durante un foro organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Durante el foro "Ley General del Sistema Portuario Nacional", confirmó que para el martes 7 de abril está en la agenda legislativa conocer en tercera lectura y redacción final la nueva ley portuaria, la cual permitirá modernizar la normativa, establecer un nuevo marco regulatorio de autoridad, así como la participación de agentes privados en las operaciones de las terminales bajo otros modelos.

Contreras justificó en el encuentro de Fundesa que parte del atraso se debió al proceso de elección de autoridades de segundo grado —magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad— que se llevó a cabo recientemente.

“Apunten esta fecha. El martes 7 de abril se va a agendar en tercera lectura y redacción final y estoy seguro de que no hay un solo diputado al Congreso de la República que no entienda de lo que ustedes escucharon en este foro. Todos estamos para apoyar al país y sabemos de los grandes problemas que se tienen en los puertos, sabemos del atraso, de cuánto se paga, cuánto sube la materia prima, porque no tenemos puertos rápidos y ágiles”, declaró Contreras.

Aseguró que la aprobación de la ley es un compromiso del Congreso para el país.

Por otro lado, el presidente del Congreso comunicó durante el foro de Fundesa que para esa misma fecha se conocerá la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

Pleno avanza con iniciativa portuaria de Economía

El pleno conoce dos iniciativas que cuentan con dictamen favorable: una de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas y otra de la Comisión de Economía.

Es decir, no se agruparon ambos cuerpos normativos en un mismo texto. Las iniciativas son la 6527 y la 6541, respectivamente. El pleno decidió conocer la iniciativa con dictamen favorable de la Comisión de Economía.

Durante el foro, el diputado Jorge Ayala, de la Comisión de Economía, informó que hubo diferencias entre las iniciativas, relacionadas con la gobernanza de la autoridad y la actualización de los roles de la autoridad marítima y de la autoridad portuaria nacional.

“El ambiente que se está dando en el Congreso en este momento es muy favorable y que ambas comisiones aprobaron esa iniciativa representa la diversidad de apoyos legislativos a favor de una legislación portuaria”, resaltó Ayala.

Además, Ayala respaldó la posición del presidente del Congreso al ratificar el compromiso político, así como la voluntad de los diferentes bloques de aprobar la iniciativa en su tercer debate, por artículos y redacción final.

Apunten esta fecha. El martes 7 de abril se va a agendar en tercera lectura y redacción final y estoy seguro de que no hay un solo diputado al Congreso de la República que no entienda de lo que ustedes escucharon en este foro.

Comentó que quedan pendientes algunas discusiones sobre enmiendas que aún están en consulta, sobre todo para clarificar lineamientos como la transición entre la Comisión Portuaria Nacional y la nueva autoridad portuaria, así como otros aspectos relacionados con los modelos de contratación, aunque se conserva la esencia.

Diputados y directivos de Fundesa exponen la importancia de contar con un marco legal portuario más moderno y eficiente. (Foto Prensa Libre: Foro Fundesa).

Nueva ley portuaria abre paso a inversión privada

En el foro, Ayala remarcó que este nuevo marco legislativo impulsaría la inversión privada, así como la certeza jurídica: primero, la nueva figura de contratación; y las reformas a la Ley de Alianza Público-Privada, uno de los mecanismos adecuados para promover inversiones.

Por otro lado, explicó Ayala que se crea la figura del usufructo oneroso portuario y la del contrato de administración portuaria, que son registrables y permiten respaldo de certeza jurídica, así como la bancarización necesaria para acceder a financiamientos adecuados.

Para la creación y el marco regulatorio que, según Ayala, limitaban el desarrollo de proyectos privados, se clarifica con la modificación de otras leyes (Ocret, patrimonio cultural y ambiente).

“El mensaje es claro: no es un proceso de privatización de puertos, sino que permitirá el ingreso de nuevas inversiones portuarias. Se garantizará dentro de las leyes orgánicas de los puertos existentes los aspectos relacionados con la estabilidad laboral de los empleados; se van a conservar, no hay un interés de afectar la parte laboral”, apuntó el diputado.

Fundesa señala rezago portuario y urge nueva ley

El vicepresidente de Fundesa, Juan Monge, declaró que el avance en la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional representa una oportunidad histórica para la transformación de la competitividad económica.

Reiteró que el mundo depende de un comercio global con puertos eficientes y que Guatemala no puede continuar rezagada con infraestructura obsoleta.

“Guatemala enfrenta sobrecostos millonarios debido a retrasos portuarios que encarecen productos esenciales para la población. Según estimaciones recientes que se hicieron en Fundesa, el país perdió US$1 mil millones el año pasado en sobrecostos que fueron trasladados a la población, provocados por una falta de inversión portuaria que no nos permite ser eficientes y mejorar las operaciones”, puntualizó.

El incremento de los costos logísticos afecta el costo final de todos los productos y servicios que se comercializan en el país, declaró Monge.

El directivo insistió en la aprobación de la normativa por parte del Legislativo y en su pronta vigencia en los plazos establecidos.