iPhone 17: las últimas filtraciones antes de su lanzamiento

A solo un día de su presentación, las filtraciones sobre el nuevo iPhone continúan saliendo a luz por parte de seguidores y analistas de Apple.

Valeria Juárez-Paz

iPhone 17 Pro: Cuál será el precio final

Apple se alista para presentar sus nuevos modelos el 9 de septiembre en Cupertino (California). (Foto Prensa Libre: EFE/ EPA/ Rungroj Yongrit/ ARCHIVO)

Tras meses de rumores y filtraciones, Apple presentará oficialmente el iPhone 17 este 9 de septiembre. Esto es lo que se sabe del nuevo modelo:

¿Qué lo hace diferente?

La gran novedad de la serie iPhone 17 sería su delgadez extrema, especialmente en el modelo iPhone 17 Air, que tendría un grosor de entre 5.5 y 6 mm, convirtiéndose en el teléfono más fino de Apple. Esto supone un cambio frente a los 7.8 mm del iPhone 16.

La nueva línea incluirá cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Según reportes de MacRumors y El País, Apple habría decidido descontinuar el modelo Plus debido a su baja popularidad. La presentación oficial se realizará este 9 de septiembre en la sede de Apple, en Cupertino, California.

Una cámara más potente

El iPhone 17 Pro Max apunta a ser el modelo más avanzado en fotografía. Contaría con una cámara frontal de 24 megapíxeles y tres sensores traseros de 48 megapíxeles (teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular).

Además, los modelos Pro ofrecerían la función de grabación dual, que permitirá capturar imágenes de la cámara frontal y trasera al mismo tiempo, una opción especialmente pensada para creadores de contenido. El módulo de cámaras también cambiaría a un formato rectangular, alejándose del tradicional cuadrado.

Baterías y rendimiento

Apple introducirá un adhesivo mejorado que facilitará el reemplazo de la batería, junto con una capacidad mayor en los modelos Pro. También se espera un sistema de enfriamiento por cámara de vapor, diseñado para evitar el sobrecalentamiento en usos intensivos.

Pantalla de 120 Hz para todos

Hasta ahora, Apple había reservado las pantallas de 120 Hz (ProMotion) solo para ciertos modelos. Con el iPhone 17, toda la serie ofrecerá pantallas OLED de 120 Hz, garantizando una mejor experiencia en video, juegos y navegación.

Valeria Juárez-Paz

