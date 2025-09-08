¿Cuándo presentan el iPhone 17?

¿Sabía que faltan pocas horas para la presentación del iPhone 17? En este evento, los fanáticos de la marca conocerán todos los pormenores relacionados con este dispositivo tan esperado.

Según medios internacionales, el iPhone 17 será presentado este 9 de septiembre del 2025. Apple celebrará su evento anual de lanzamiento, en el que dará a conocer las funciones de este y otros dispositivos, según USA Today.

El medio estadounidense señala que se espera que el iPhone 17 sea similar a su antecesor, el iPhone 16. Otra expectativa sobre este dispositivo es que podría incluir el primer chip Wi-Fi y Bluetooth diseñado a la medida por Apple.

Según expertos en comunicación, se cree que este dispositivo podría incorporar una cámara frontal mejorada de 24 megapíxeles, frente a la cámara frontal de 12 megapíxeles del iPhone 16.

Características del iPhone 17

De acuerdo con sitios especializados como Applesfera y Xataka, estas son algunas características de los distintos modelos del iPhone 17, según información filtrada en las últimas semanas.

iPhone 17

Tendrá un tamaño similar al iPhone 16.

Se estima que su pantalla medirá entre 6.1 y 6.3 pulgadas.

Estará disponible en púrpura, verde, negro, plateado o azul.

Podría incluir una batería de 3,600 miliamperios hora.

iPhone 17 Air

Podría estar disponible en azul claro, negro, oro claro y plata.

Se calcula que tendrá el peso más ligero entre dispositivos similares.

La batería oscilaría entre 2,800 y 2,900 miliamperios hora.

iPhone 17 Pro

Pantalla de 6.3 pulgadas.

Capacidad de batería de hasta 3,600 miliamperios hora.

Disponible en gris espacial, azul y dorado.

iPhone 17 Pro Max