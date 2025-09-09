AirPods Pro 3: cancelación de ruido, traducción en vivo con IA y otras funciones

tecnología

AirPods Pro 3: cancelación de ruido, traducción en vivo con IA y otras funciones

Los AirPods Pro 3 se lanzaron durante el Apple Event 2025, junto con otros dispositivos, como el iPhone 17. A continuación, los detalles sobre este dispositivo.

María Alejandra Guzmán

|

AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 fueron presentados en el Apple Event 2025. (Foto Prensa Libre: AFP/Getty Images)

Este 9 de septiembre fueron presentados distintos productos en el Apple Event 2025, entre ellos, los AirPods Pro 3.

Según Apple, se trata de audífonos diseñados con aislamiento acústico mejorado para adaptarse al entorno y las preferencias del usuario. Cuentan con micrófonos ultrasensibles que suprimen el audio externo, lo que permite escuchar con mayor nitidez.

Además, la compañía señala que los dispositivos pueden eliminar ruidos no deseados. En cuanto a la inteligencia artificial, el portal Wired indica que esta es una característica clave de los audífonos.

De acuerdo con Wired, “los audífonos traducirán en tiempo real los principales idiomas del mundo para facilitar conversaciones fluidas”. El modelo interpretará las palabras al ritmo en que se pronuncien, así como su contexto, para trasladar correctamente el mensaje, añaden.

Otros dispositivos presentados por Apple

El principal protagonista del Apple Event fue el iPhone 17. Los modelos confirmados son: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. También se anunciaron otros dispositivos, entre ellos:

  • Apple Watch Series 11: incorpora monitor de presión arterial.
  • Apple Watch Ultra 3: cuenta con pantalla más grande y batería con duración de hasta 42 horas.
  • Apple Watch SE 3: incluye un chip más potente y pantalla siempre activa, según fuentes especializadas.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

