AirPods Pro 3: cancelación de ruido, traducción en vivo con IA y otras funciones

Este 9 de septiembre fueron presentados distintos productos en el Apple Event 2025, entre ellos, los AirPods Pro 3.

Según Apple, se trata de audífonos diseñados con aislamiento acústico mejorado para adaptarse al entorno y las preferencias del usuario. Cuentan con micrófonos ultrasensibles que suprimen el audio externo, lo que permite escuchar con mayor nitidez.

Además, la compañía señala que los dispositivos pueden eliminar ruidos no deseados. En cuanto a la inteligencia artificial, el portal Wired indica que esta es una característica clave de los audífonos.

De acuerdo con Wired, “los audífonos traducirán en tiempo real los principales idiomas del mundo para facilitar conversaciones fluidas”. El modelo interpretará las palabras al ritmo en que se pronuncien, así como su contexto, para trasladar correctamente el mensaje, añaden.

Otros dispositivos presentados por Apple

El principal protagonista del Apple Event fue el iPhone 17. Los modelos confirmados son: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. También se anunciaron otros dispositivos, entre ellos: