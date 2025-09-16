iOS 26: Cuáles son las características y novedades

La línea de teléfonos iPhone 17 será la primera en incorporar el diseño Liquid Glass de iOS 26, presentado en la WWDC de junio. El lanzamiento ocurre en plena expectativa por la llegada del iPhone 17, que saldrá a la venta este viernes 19 de septiembre.

En su página oficial, la compañía explica que el llamado vidrio líquido ofrece un diseño expresivo con cualidades ópticas que dan mayor fluidez a la pantalla de inicio, la pantalla bloqueada, el Centro de Control y las aplicaciones.

El vidrio líquido refracta el contenido que se encuentra debajo, refleja la luz del entorno y genera un efecto de lente en los bordes. Además, la hora se adapta a la foto de fondo y a las notificaciones, manteniendo el enfoque en el sujeto. Al mover el iPhone, la imagen cobra vida con un efecto 3D.

Los íconos también pueden mostrarse en apariencia clara u oscura. Apple renovó, además, las aplicaciones Safari, Fotos, Teléfono y Cámara. Esta última centra su funcionamiento en dos acciones principales —Foto y Video— y reorganiza el acceso a otros modos mediante deslizamiento, lo que favorece la accesibilidad para usuarios de todas las edades.

Para los desarrolladores, iOS 26 se presenta como un sistema operativo más avanzado. “El nuevo diseño realza el contenido y permite integrar inteligencia personal a las aplicaciones para ofrecer nuevas funciones, con alto rendimiento y privacidad integrada”, asegura la compañía.

Medios internacionales destacaron que la función Live Translation está integrado en las aplicaciones de Mensajes, FaceTime y Teléfono para ayudar a los usuarios a comunicarse en varios idiomas, traduciendo texto y audio en tiempo real.

¿Cómo instalarlo?

Los usuarios para instalar el nuevo software en sus teléfonos deben abrir la aplicación de Configuración y en seguida seleccionar el apartado Actualización de Software, aparecerá la opción de descargar e instalar el nuevo sistema operativo iOS 26.

Las computadoras Mac se actualizan en Ajustes del sistema, en la opción de General y finalmente debes seleccionar Actualización de software.

La descarga de la aplicación depende de lasaturación de los servidores de Apple y la conexión de cada persona.

Dispositivos compatibles con iOS 26?

iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posterior)

Los iPhone XR, iPhone XS, y iPhone XS Max, y todos aquellos con chip A12 Bionic, con poca memoria, capacidades gráficas y de procesamiento no serán compatibles con las novedades de iOS 26.