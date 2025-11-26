Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias: horario, recorrido y dónde verlo en EE. UU.

El próximo 27 de noviembre se llevará a cabo en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más celebradas en ese país.

En esta fecha predomina la convivencia familiar, con platillos elaborados, y crece la expectativa por el desfile de Macy’s, uno de los más famosos de EE. UU.

Este desfile, que celebrará su edición número 99 en el 2025, es reconocido por sus numerosas carrozas y enormes globos con personajes de la cultura popular.

Además, se prevén varias actividades para niños y adultos, así como la participación de bandas musicales.

Medios estadounidenses detallaron el recorrido del desfile, la hora de inicio y en qué plataformas se podrá ver en directo.

Almost time to shine. ✨ Macy's Thanksgiving Day Parade Thursday 8:30am ET/PT | NBC and Peacock pic.twitter.com/QRXdGh8NUt — NBC Entertainment (@nbc) November 26, 2025

De acuerdo con la página oficial de Macy’s, el desfile comenzará aproximadamente a las 8.30 horas y se prevé que finalice a las 12 horas.

Según ese sitio web, el evento será transmitido por televisión a través de la cadena NBC y por medio de la plataforma de streaming Peacock.

Day one of rehearsals. ✅ Macy's Thanksgiving Day Parade Thursday 8:30am ET/PT | NBC and Peacock pic.twitter.com/mFeoyDCE7T — NBC Entertainment (@nbc) November 25, 2025

También se detalla, mediante un mapa, que el desfile iniciará en el Upper West Side de Manhattan, Ciudad de Nueva York, y concluirá en la tienda Macy’s en Herald Square, ubicada en la calle 34.

El punto de partida será en la W. 77th Street y Central Park West, desde donde el evento avanzará hacia el sur, recorrerá casi 18 cuadras hasta Columbus Circle y girará hacia Central Park South.

Luego, continuará hacia el este hasta la 6th Avenue, seguirá al sur hasta la 34th Street y finalizará en la 7th Avenue, frente a la tienda Macy’s en Herald Square.

