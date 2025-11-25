El clima para “Thanksgiving” en EE. UU: Miles de personas viajarán para el Día de Acción de Gracias

En los Estados Unidos, un número récord de personas se prepara para viajar por el Día de Acción de Gracias, también conocido como Thanksgiving, una fiesta nacional celebrada oficialmente en Norteamérica y, de forma no oficial, por las comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses en México y el resto de Centroamérica.

Sin embargo, a pocos días de Thanksgiving, millones de viajeros se preparan para enfrentar una de las semanas más complicadas del año en materia climática, debido a que se prevén múltiples tormentas severas, lluvias intensas, niebla e incluso una posible ventisca de nieve que amenazará carreteras y aeropuertos en todo el territorio de EE. UU.

De acuerdo con la empresa estadounidense de medios de comunicación del sector privado que ofrece servicios comerciales de pronóstico del tiempo, AccuWeather, desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de noviembre, “varios sistemas atmosféricos generarán retrasos, cierres temporales y condiciones peligrosas” a lo largo de toda la nación.

Ante esta situación, las tormentas podrían complicar rutas y vuelos en varias regiones de Norteamérica, por lo que miles de personas deberán ajustar su agenda para evitar contratiempos y así llegar a su destino a tiempo y disfrutar de las celebraciones, que incluyen cenas con pavo y platillos tradicionales, desfiles y partidos de futbol americano.

Clima para Thanksgiving

Miércoles 26 de noviembre

El miércoles 26 de noviembre, la actividad climática se extenderá desde el este hasta el norte. Asimismo, según AccuWeather, el sistema que avanza desde el sur perderá intensidad al llegar al oeste, aunque seguirá causando “tormentas con ráfagas fuertes”, por lo que la lluvia volverá resbaladizas las carreteras y la niebla reducirá la visibilidad.

Dadas las circunstancias, a medida que aumente el flujo de autos y aviones en Estados Unidos, también lo harán los retrasos. Por ello, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, el miércoles 26 de noviembre los estados más afectados serán Tennessee, Carolina del Norte, Misisipi y Luisiana, ya que existe probabilidad de tormentas fuertes.

Lea más: ¿Escándalo y fraude? El presidente de Miss Universo aclara vínculo con papá de Fátima Bosch

Jueves 27 de noviembre

El jueves 27 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, una masa de aire mucho más fría avanzará desde el este y el sur hacia el centro de los Estados Unidos, por lo que probablemente generará vientos fuertes, nieve intensa y condiciones de ventisca, con mayor impacto alrededor del lago Superior, especialmente en Minnesota y Michigan.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, las autopistas 35 y 94 enfrentarán serios problemas, desde visibilidad casi nula hasta acumulaciones de agua o nieve que podrían bloquear caminos secundarios entre los estados de Minnesota y Michigan, como las I-75, I-79, I-80, I-81, I-86, I-90 e I-196.

Viernes 28 de noviembre

Para el día después de Thanksgiving, los mayores problemas se concentrarán cerca de los Grandes Lagos de Estados Unidos, ya que la nieve se expandirá en Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York. Por su parte, en Georgia y Florida podrían registrarse tormentas aisladas, lo que generaría algunos retrasos en los vuelos cercanos.

A su vez, la cadena estadounidense de televisión Univisión informó que diversas ciudades, como Minneapolis, Chicago, Detroit y Cleveland, podrían enfrentar retrasos por vientos superiores a los 64 kilómetros por hora, ya que el sistema que se desplaza hacia el océano Atlántico dejará mucha lluvia y niebla que perjudicarán la visibilidad.