Las imágenes de la tormenta invernal que paralizó gran parte del Medio Oeste de EE. UU.

Las imágenes de la tormenta invernal que paralizó gran parte del Medio Oeste de EE. UU.

Debido a las condiciones climáticas en EE. UU. se han registrado más de 400 vuelos cancelados.

Una tormenta invernal paraliza el tráfico aéreo en Chicago

Un avión de United Airlines rueda por la pista después de que una tormenta de nieve invernal afectara la zona del aeropuerto internacional O'Hare el 30 de noviembre de 2025 en Chicago, Illinois. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante el fin de semana se registró una fuerte tormenta invernal en EE. UU., que no solo provocó nevadas y bajas temperaturas, principalmente en el Medio Oeste, sino que también afectó la movilidad aérea, al punto de que varios vuelos fueron cancelados.

Medios como NBC News afirman que, aproximadamente, 5 mil 800 vuelos en EE. UU. presentaron demoras, mientras que alrededor de 473 fueron cancelados.

Por su parte, los servicios meteorológicos aseguran que estas condiciones climáticas afectan, sobre todo, a estados como Iowa, Colorado, Washington, Idaho, Montana, Utah y Wyoming.

Otras zonas afectadas por la tormenta son el Medio Oeste de EE. UU. y los Apalaches.

"Las cantidades de nieve en los Apalaches centrales y en el sur de la costa atlántica central han aumentado notablemente en comparación con el pronóstico de ayer", señaló en un boletín reciente el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Diversas imágenes muestran la magnitud de la tormenta y cómo afectó a varios aviones durante los intentos de despegue.

También se observan grandes campos completamente cubiertos de nieve.

Clima para la semana

De acuerdo con el NWS, bajo estas condiciones se prevén fuertes nevadas este lunes en el centro y sur de Virginia.

Además, las autoridades reportan la presencia de un río atmosférico prolongado, el cual causará lluvias intensas en el noroeste del Pacífico.

"A partir de esta mañana, se espera que la cobertura y la intensidad de las lluvias aumenten en las costas de Washington y Oregón, a medida que una potente masa de humedad subtropical comience a fluir en el Pacífico", afirmó el NWS.

El NWS prevé que estas condiciones se mantendrán durante toda la semana.

Lea también: Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

