Las imágenes de la tormenta invernal que paralizó gran parte del Medio Oeste de EE. UU.

Durante el fin de semana se registró una fuerte tormenta invernal en EE. UU., que no solo provocó nevadas y bajas temperaturas, principalmente en el Medio Oeste, sino que también afectó la movilidad aérea, al punto de que varios vuelos fueron cancelados.

Medios como NBC News afirman que, aproximadamente, 5 mil 800 vuelos en EE. UU. presentaron demoras, mientras que alrededor de 473 fueron cancelados.

Por su parte, los servicios meteorológicos aseguran que estas condiciones climáticas afectan, sobre todo, a estados como Iowa, Colorado, Washington, Idaho, Montana, Utah y Wyoming.

Otras zonas afectadas por la tormenta son el Medio Oeste de EE. UU. y los Apalaches.

"Las cantidades de nieve en los Apalaches centrales y en el sur de la costa atlántica central han aumentado notablemente en comparación con el pronóstico de ayer", señaló en un boletín reciente el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

❄️WELCOME TO WINTER: Two more storm systems bringing snow and rain are targeting the Midwest and parts of the Northeast later this week. How much snow each storm will pack: pic.twitter.com/SzqlYQbFIQ — FOX Weather (@foxweather) December 8, 2025

Diversas imágenes muestran la magnitud de la tormenta y cómo afectó a varios aviones durante los intentos de despegue.

I grew up in the Midwest for over 20 years and I can honestly say I've never seen a scene quite like this in Michigan City, Indiana. I've seen foliage at higher elevation but never have I seen peak foliage which such a high impacting Lake Effect snow event. Truly otherworldly.… pic.twitter.com/xpY3mnZp9X — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) November 10, 2025

También se observan grandes campos completamente cubiertos de nieve.

NATURES BEAUTY❅: Snow spread across the Midwest over the weekend amid freezing temperatures, generating frozen shards of ice stacked along the Lake Superior shoreline that created what looks like a beautiful mosaic-like ice sculpture. pic.twitter.com/RjLmoAcv7F — FOX Weather (@foxweather) December 8, 2025

Clima para la semana

De acuerdo con el NWS, bajo estas condiciones se prevén fuertes nevadas este lunes en el centro y sur de Virginia.

Además, las autoridades reportan la presencia de un río atmosférico prolongado, el cual causará lluvias intensas en el noroeste del Pacífico.

A brutal early-morning crash on I-88 near Sterling, Illinois, saw semis jackknifed amid a fierce Alberta Clipper-pelted snowstorm. Snow totals ranged from 2 to 6 inches across northern Illinois, creating slick, treacherous roads and whiteout conditions. Emergency crews responded… pic.twitter.com/r7GMHqaHfV — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) December 7, 2025

"A partir de esta mañana, se espera que la cobertura y la intensidad de las lluvias aumenten en las costas de Washington y Oregón, a medida que una potente masa de humedad subtropical comience a fluir en el Pacífico", afirmó el NWS.

El NWS prevé que estas condiciones se mantendrán durante toda la semana.

Lea también: Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias