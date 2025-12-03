Ráfaga ártica impactará a EE. UU. y estos estados reportarán “récords” en bajas temperaturas

Las bajas temperaturas se han registrado en EE. UU. durante esta semana, y los expertos afirman que podrían empeorar con la llegada de ráfagas árticas que afectarán zonas como el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noroeste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés), se prevé para lo que resta de la semana temperaturas que podrían romper récords, sobre todo en el Medio Oeste, el valle de Ohio y la costa Atlántica Central.

"Se prevé que las temperaturas mínimas bajen por debajo de cero en algunas zonas del Medio Oeste mañana por la mañana", informó el NWS.

Además, medios como CNN reportan que el frío ártico vendrá desde Canadá y descenderá este miércoles sobre las llanuras del norte. Se prevé que las temperaturas máximas estén entre 15 y 25 grados por debajo de lo normal.

Respecto del jueves 4 de diciembre, CNN prevé que las temperaturas bajen todavía más, ya que el aire descendería entre -10 y -19 grados Fahrenheit en áreas como Iowa y Nebraska.

El medio señala que podría haber bajas temperaturas desde Illinois hasta la costa este el próximo 5 de diciembre, mientras que áreas como Chicago podrían alcanzar los 4 grados Fahrenheit.

Record cold is possible over the next few days across the Midwest, Ohio Valley, and Mid-Atlantic. Lows are forecast to drop below zero across parts of the Midwest tomorrow morning. Be sure to dress appropriately to avoid the risk of frostbite/hypothermia and limit time outdoors. pic.twitter.com/QZJ9Th2JIY — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 3, 2025

Por su parte, la Ciudad de Nueva York presentará su clima más frío el próximo 4 de diciembre por la mañana, con una temperatura aproximada de 20 grados Fahrenheit.

Además, investigadores de CNN detallan que el incremento de las bajas temperaturas podría deberse a un fenómeno llamado "vórtice polar".

"Se trata de una corriente circular de fuertes vientos sobre el Ártico que puede retener el aire frío en esa región", detalla CNN.

