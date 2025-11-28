Estas son las zonas de EE. UU. que más estarán afectadas por el paso de una tormenta invernal

EE. UU. atraviesa un momento en el que el clima frío ha predominado en distintas zonas del país, y este viernes 28 de noviembre y el resto del fin de semana no será la excepción.

Durante esta semana, en la que se celebró el Día de Acción de Gracias, se han registrado no solo descensos de temperatura, sino también fuertes ráfagas de viento y nevadas, las cuales han complicado la movilidad aérea y terrestre en varias regiones.

Estas condiciones climáticas persistirán en los próximos días, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Según ese organismo, las nevadas y los vientos intensos se produjeron en la zona de los Grandes Lagos, en un fenómeno conocido como “el efecto lago”.

El NWS afirmó que, a partir de este viernes, una tormenta invernal podría impactar sobre todo en las llanuras del norte, el medio oeste superior y los Grandes Lagos.

A significant winter storm will bring widespread heavy snow to much of the Midwest through this upcoming weekend. Heavy snowfall accumulating to 6-12"+ will create dangerous travel for many areas, including Des Moines, Chicago, and Milwaukee.⚠️ pic.twitter.com/RDBZgkulhD — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 28, 2025

También se registrarán nevadas desde Michigan hasta el estado de Nueva York durante el fin de semana. Además, se prevé un enfriamiento en la mitad oriental de EE. UU.

“Un cambio abrupto está en camino a lo largo del este de EE. UU., ante un fuerte frente frío que ahora está saliendo de la costa este”, señaló el NWS en su boletín.

A cold front moving across the Northeast today will help to continue lake effect snow downwind of Lakes Erie and Ontario today. Additionally, scattered snow squalls are likely along the front through this evening. pic.twitter.com/gJd6XP2jd0 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 28, 2025

Finalmente, en la costa oeste, las autoridades prevén un sistema de baja presión que se moviliza hacia Washington y Oregón, lo que podría provocar fuertes lluvias y nevadas en zonas montañosas.

