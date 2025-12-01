Nueva tormenta invernal llegará a EE. UU. y traerá nevadas y bajas temperaturas en estas zonas

La semana pasada, EE. UU. enfrentó un clima marcado por bajas temperaturas, lluvias y nevadas que complicaron la circulación vehicular en varios estados, en medio de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias.

Ahora, estas condiciones climáticas persistirán durante esta semana, en el inicio de diciembre, según información de las autoridades meteorológicas y medios estadounidenses.

Medios como CNN advirtieron sobre una nueva tormenta invernal que avanza desde las llanuras hacia el noreste de EE. UU.

La tormenta invernal se formó el fin de semana pasado en la zona oeste de EE. UU. y, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el fenómeno se desplazará hacia el Atlántico Medio y el noreste desde la noche de este 1 de diciembre. y se prevé que se mantenga a lo largo de la semana.

Esta tormenta amenaza con nieve y hielo en las zonas interiores de ambas regiones.

A winter storm will approach the Mid Atlantic and Northeast beginning Monday evening with a threat of snow and ice across the interior portions of both regions. Any snowfall and ice will present hazardous travel concerns, especially across the interior Northeast U.S. pic.twitter.com/ihA8xWyyS2 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 30, 2025

"Las nevadas y el hielo supondrán un peligro para los desplazamientos, especialmente en el interior del noreste de Estados Unidos", indicó el NWS.

Roads have become slick, snowy, and wet. Give yourself plenty of room between the car in front of you and slow down! Thanks to #CDOT for this picture of I-70 at #Vail #cowx #utwx pic.twitter.com/UbZi26HhEv — NWS Grand Junction (@NWSGJT) November 30, 2025

Además, el NWS compartió fotografías que muestran varias rutas afectadas por el clima: tramos resbaladizos, fuertes nevadas y lluvias.

La institución informó que este lunes se prevé una denominada mezcla invernal que afectará áreas del valle de Ohio, además de nevadas ligeras a moderadas en zonas medias y bajas de los Grandes Lagos.

Por tanto, las temperaturas frías continuarán en el este y el centro de EE. UU.

"Se esperan lluvias dispersas y generalizadas, así como tormentas eléctricas cerca del límite a lo largo de la costa del golfo y en zonas del sureste del país", añadió el NWS.

CNN detalló que algunos estados con mayores acumulaciones de nieve serán Iowa, Misuri e Illinois, con afectaciones en ciudades como Des Moines, St. Louis y Chicago.

