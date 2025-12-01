Nueva tormenta invernal llegará a EE. UU. y traerá nevadas y bajas temperaturas en estas zonas

Internacional

Nueva tormenta invernal llegará a EE. UU. y traerá nevadas y bajas temperaturas en estas zonas

Luego de las bajas temperaturas que EE. UU. experimentó la semana del Día de Acción de Gracias, las autoridades prevén una nueva tormenta invernal para esta semana.

|

time-clock

Clima en EE. UU.

Vista de Central Park mientras nieva el 19 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

La semana pasada, EE. UU. enfrentó un clima marcado por bajas temperaturas, lluvias y nevadas que complicaron la circulación vehicular en varios estados, en medio de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias.

Ahora, estas condiciones climáticas persistirán durante esta semana, en el inicio de diciembre, según información de las autoridades meteorológicas y medios estadounidenses.

Medios como CNN advirtieron sobre una nueva tormenta invernal que avanza desde las llanuras hacia el noreste de EE. UU.

La tormenta invernal se formó el fin de semana pasado en la zona oeste de EE. UU. y, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el fenómeno se desplazará hacia el Atlántico Medio y el noreste desde la noche de este 1 de diciembre. y se prevé que se mantenga a lo largo de la semana.

LECTURAS RELACIONADAS

Clima en EE. UU.

Qué es el "efecto lago" y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

chevron-right
Tormenta invernal de EE. UU.

Cuáles son los ocho estados de EE. UU. en alerta por la llegada de una tormenta invernal

chevron-right

Esta tormenta amenaza con nieve y hielo en las zonas interiores de ambas regiones.

"Las nevadas y el hielo supondrán un peligro para los desplazamientos, especialmente en el interior del noreste de Estados Unidos", indicó el NWS.

Además, el NWS compartió fotografías que muestran varias rutas afectadas por el clima: tramos resbaladizos, fuertes nevadas y lluvias.

La institución informó que este lunes se prevé una denominada mezcla invernal que afectará áreas del valle de Ohio, además de nevadas ligeras a moderadas en zonas medias y bajas de los Grandes Lagos.

LECTURAS RELACIONADAS

Tormentas eléctricas en temporada de lluvia: cómo se forman y cómo protegerse, según la ciencia

chevron-right
Muchos destinos turísticos están amenazados por la subida del nivel del mar.

Los destinos turísticos paradisíacos en peligro de desaparecer por el cambio climático

chevron-right

Por tanto, las temperaturas frías continuarán en el este y el centro de EE. UU.

"Se esperan lluvias dispersas y generalizadas, así como tormentas eléctricas cerca del límite a lo largo de la costa del golfo y en zonas del sureste del país", añadió el NWS.

CNN detalló que algunos estados con mayores acumulaciones de nieve serán Iowa, Misuri e Illinois, con afectaciones en ciudades como Des Moines, St. Louis y Chicago.

Lea también: Qué es una Bomba ciclónica y cómo puede provocar congelación en menos de cinco minutos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Clima y fenómenos naturales  Invierno Tormenta invernal Tormenta invernal en EE. UU. 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS