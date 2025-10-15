Cuáles son los ocho estados de EE. UU. en alerta por la llegada de una tormenta invernal

Internacional

Cuáles son los ocho estados de EE. UU. en alerta por la llegada de una tormenta invernal

Según el NWS, esta tormenta podría dejar nevadas de hasta 15 centímetros en zonas de mayor altitud.

Tormenta invernal de EE. UU.

Agentes de la policía metropolitana controlan el tráfico en Constitution Avenue, cerca del National Mall, en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de enero de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para ocho estados del territorio estadounidense ante la llegada de tormentas invernales que amenazan con dejar nevadas de hasta 15 centímetros en zonas de mayor altitud.

Estas condiciones climáticas, de acuerdo con las autoridades, podrían afectar el estado de varias carreteras y sistemas de tuberías.

Los estados en alerta son Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Pensilvania, Maine y Massachusetts.

De manera específica, el NWS detalló que, en el caso de Alaska, el riesgo recae en áreas como el centro turístico Chena Hot Springs y la carretera Chena Hot Springs Road, donde se espera entre 7 y 13 centímetros de nieve.

Las autoridades prevén que, en esas zonas, los tramos carreteros y los puentes se tornen resbaladizos.

Otras áreas que el NWS destacó fueron los pasos de Steese y Eagle, en Alaska, así como el valle superior de Chatanika, que serían las más afectadas por las condiciones meteorológicas.

En general, el NWS prevé una disminución de las temperaturas de entre -3 y 1 °C, y solicita a la población mantenerse alerta.

Lea también: Gran tormenta invernal avanza en EE. UU. con nieve y vientos que afectarán a 70 millones de personas

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

