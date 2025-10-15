Cuáles son los ocho estados de EE. UU. en alerta por la llegada de una tormenta invernal

Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para ocho estados del territorio estadounidense ante la llegada de tormentas invernales que amenazan con dejar nevadas de hasta 15 centímetros en zonas de mayor altitud.

Estas condiciones climáticas, de acuerdo con las autoridades, podrían afectar el estado de varias carreteras y sistemas de tuberías.

Los estados en alerta son Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Pensilvania, Maine y Massachusetts.

De manera específica, el NWS detalló que, en el caso de Alaska, el riesgo recae en áreas como el centro turístico Chena Hot Springs y la carretera Chena Hot Springs Road, donde se espera entre 7 y 13 centímetros de nieve.

Las autoridades prevén que, en esas zonas, los tramos carreteros y los puentes se tornen resbaladizos.

Otras áreas que el NWS destacó fueron los pasos de Steese y Eagle, en Alaska, así como el valle superior de Chatanika, que serían las más afectadas por las condiciones meteorológicas.

Check out the latest total snow & rain reports across interior Northern California from our recent storm. We have issued a combined PNS with observed 3-day rain totals and 2-day snow totals, with a graphical version at https://t.co/ZEyYDqSjlJ #CAwx pic.twitter.com/gIzIvI9PYn — NWS Sacramento (@NWSSacramento) October 15, 2025

En general, el NWS prevé una disminución de las temperaturas de entre -3 y 1 °C, y solicita a la población mantenerse alerta.

