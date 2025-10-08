Tormenta Jerry podría convertirse en huracán y esta es su trayectoria por el mar Caribe

Internacional

Tormenta Jerry podría convertirse en huracán y esta es su trayectoria por el mar Caribe

El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Jerry podría convertirse en huracán el próximo jueves 9 de octubre.

|

time-clock

Jerry, la décima tormenta tropical en el Atlántico

Imagen cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), del pronóstico de cinco días de la trayectoria de la tormenta tropical Jerry en el Atlántico. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 8 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) actualizó el estado de la tormenta tropical Jerry, que se fortalece mientras continúa su trayecto por el Atlántico.

De acuerdo con el reciente informe del NHC, se prevé que la tormenta tropical se convierta en huracán el próximo 9 de octubre.

Jerry avanza hacia las islas de Sotavento del norte, por lo que el NHC mantiene vigilancia constante en zonas como Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, San Martín (parte neerlandesa), Saba, San Eustaquio y Guadalupe.

Las autoridades advirtieron que Jerry podría causar inundaciones repentinas, especialmente en áreas montañosas.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala bajo agua: ¿por qué se inundan las ciudades cada vez más seguido?

chevron-right
Tormenta tropical Jerry

Se forma la tormenta tropical Jerry en el Atlántico: ¿representa una amenaza para EE. UU.?

chevron-right

Actualmente, Jerry se encuentra a 1 mil 345 kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento del norte.

El NHC detalla que Jerry presenta vientos sostenidos de 85 km/h, mientras se moviliza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 37 km/h.

Durante este año, se han formado diez ciclones en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry.

De estas, la única que ha tocado territorio de EE. UU. es la tormenta tropical Chantal.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Centro Nacional de Huracanes Clima y fenómenos naturales Huracán Jerry Temporada de huracanes 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS