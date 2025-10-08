Tormenta Jerry podría convertirse en huracán y esta es su trayectoria por el mar Caribe

Este 8 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) actualizó el estado de la tormenta tropical Jerry, que se fortalece mientras continúa su trayecto por el Atlántico.

De acuerdo con el reciente informe del NHC, se prevé que la tormenta tropical se convierta en huracán el próximo 9 de octubre.

Jerry avanza hacia las islas de Sotavento del norte, por lo que el NHC mantiene vigilancia constante en zonas como Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, San Martín (parte neerlandesa), Saba, San Eustaquio y Guadalupe.

Las autoridades advirtieron que Jerry podría causar inundaciones repentinas, especialmente en áreas montañosas.

Actualmente, Jerry se encuentra a 1 mil 345 kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento del norte.

Wed Oct 8 1630 UTC: A Hurricane Warning is in effect for the Atlantic High Seas. More info: https://t.co/B4BuNHCIyw — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) October 8, 2025

El NHC detalla que Jerry presenta vientos sostenidos de 85 km/h, mientras se moviliza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 37 km/h.

Durante este año, se han formado diez ciclones en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry.

Here are the Marine Key Messages for Tropical Storm #JERRY located over the Tropical Central Atlantic. Refer to https://t.co/QJ4DpXwUyU for the latest information. pic.twitter.com/7BAFUr3ubb — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) October 7, 2025

De estas, la única que ha tocado territorio de EE. UU. es la tormenta tropical Chantal.

