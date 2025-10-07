Tormenta tropical Jerry se forma en el Atlántico y autoridades detallan si amenaza a EE. UU.

En el Atlántico central se ha formado una nueva tormenta tropical llamada Jerry, la cual podría convertirse en huracán en los próximos días, anunció este 7 de octubre el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En su reciente boletín informativo, el NHC detalla que Jerry es el décimo sistema formado en esta temporada de huracanes y que actualmente se encuentra a 2 mil 120 kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento del norte.

Los expertos meteorológicos señalan que, en los próximos días, Jerry cambiará su dirección hacia el oeste-noroeste y que podría fortalecerse en uno o dos días.

De forma preliminar, no se ha emitido ninguna alerta de riesgo por esta tormenta tropical.

Sin embargo, las autoridades solicitaron precaución a los habitantes del norte de las Antillas Menores, ya que en los próximos días podrían emitirse acciones de vigilancia.

Tropical Storm #Jerry forms over the tropical central Atlantic. Here is the Key Message. pic.twitter.com/Tfvb5Z30kR — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2025

Esta tormenta podría causar fuertes lluvias y vientos en áreas de las islas de Sotavento a finales de esta semana.

No obstante, las autoridades prevén que esta tormenta no represente, de momento, una amenaza para el territorio de Estados Unidos.

Tropical Storm #Jerry Advisory 1: Tropical Storm Jerry Forms Over the Tropical Central Atlantic. The Tenth Named Storm of the Season. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2025

Esto se debe principalmente, según medios como CNN, a un frente frío que se ubicará en la zona este de EE. UU., lo cual podría desviar la tormenta hacia el mar.

Jerry se desplaza a una velocidad de 39 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora.

En lo que va del año, en el Atlántico se han formado aproximadamente diez ciclones: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry.

