Huracán Priscilla provocará fuertes lluvias y vientos: qué estados de México se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó este 6 de octubre que el ciclón Priscilla se ha intensificado hasta convertirse en huracán de categoría 1, según la escala Saffir-Simpson.

Las autoridades mexicanas advirtieron que Priscilla provocará lluvias intensas en zonas como Colima, las costas de Jalisco y el este de México, así como en Nayarit, el sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

En un informe meteorológico reciente, publicado este lunes, se detalló que Priscilla avanza lentamente hacia el nor-noroeste de México, con una velocidad de siete kilómetros por hora.

“A las 9.00 horas, tiempo del centro de México, Priscilla se localizaba a 370 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 655 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h”, detalla el informe.

Además de las lluvias, las autoridades prevén que Priscilla genere vientos fuertes de entre 60 y 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en áreas de Jalisco y Colima.

En el sur de Baja California y en las costas de Michoacán, los vientos oscilarán entre 30 y 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h. Mientras que en Nayarit y el sur de Sinaloa se registrarán vientos de entre 10 y 25 km/h.

#AvisoMeteorológico #Priscilla se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste, frente a las costas del occidente de #México.



Todos los detalles en ⬇️https://t.co/l9wDOG5MtV pic.twitter.com/Oe0W5S416R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025

“Por lo anterior, se establece una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur, y se mantiene desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit”, señala el informe.

También se advierte que el paso del huracán Priscilla podría venir acompañado de actividad eléctrica y caída de granizo, lo que podría generar deslaves e inundaciones en diversas áreas.

Se prevé que Priscilla se intensifique a huracán de categoría 2 entre el martes y miércoles de esta semana.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave y Priscilla.

