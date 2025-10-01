Internacional
Lluvias y oleajes destructivos: qué áreas de EE. UU. estarán en riesgo por el paso del huracán Imelda
El pasado 29 de septiembre el huracán Imelda pasó por Cuba, y dejó un total de dos personas fallecidas.
Esta imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra al huracán Imelda acercándose a la costa sureste de los Estados Unidos el 1 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
El más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU. informó que el huracán Imelda se ha fortalecido, y que amenaza el sector de las Bermudas con "oleajes destructivos", lluvias e inundaciones.
El NHC aseveró que las áreas que pueden ser más afectadas es gran parte de la costa este de EE. UU., las playas del Atlántico occidental, las Bahamas y Bermudas.
Las autoridades prevén que Imelda se fortalezca más antes de llegar a las Bermudas.
De hecho, se especula que Imelda se convierta el próximo jueves en un sistema extratropical, y que con el pasar de los días se debilite gradualmente.
El NHC detalla que Imelda se encuentra aproximadamente a 550 kilómetros al suroeste de las Bermudas, y se desplaza con una velocidad de 31 kilómetros por hora.
Hurricane #Imelda Advisory 20A: Imelda Expected to Bring Hurricane-Force Winds, Damaging Waves, And Flash Flooding to Bermuda Tonight Into Early Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 1, 2025
La entidad advierte que Imelda podría causar inundaciones repentinas en Bermudas desde este miércoles, ya que se espera de 50 a 100 milímetros de lluvia.
Además, se prevé que Imelda cause marejadas consideradas peligrosas y que pueden suponer un riesgo en las áreas costeras.
Hurricane #Imelda Advisory 19A: Imelda Expected to Bring Hurricane-Force Winds, Damaging Waves, And Flash Flooding to Bermuda Later Today and Tonight. Air Force Hurricane Hunters Currently Investigating Imelda. https://t.co/tW4KeGe9uJ— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 1, 2025
Imelda pasó por la región este de Cuba el pasado 29 de septiembre y dejó un total de dos personas fallecidas, además de miles de evacuados.
Las provincias que fueron más afectadas por Imelda en Cuba fue en Santiago y Guantánamo.
Otra de las áreas afectadas por Imelda fue en Carolina del Norte, en al comunidad de Buxton, ya que varias casas colapsaron debido a las lluvias e inundaciones.
