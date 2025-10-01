Lluvias y oleajes destructivos: qué áreas de EE. UU. estarán en riesgo por el paso del huracán Imelda

El más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU. informó que el huracán Imelda se ha fortalecido, y que amenaza el sector de las Bermudas con "oleajes destructivos", lluvias e inundaciones.

El NHC aseveró que las áreas que pueden ser más afectadas es gran parte de la costa este de EE. UU., las playas del Atlántico occidental, las Bahamas y Bermudas.

Las autoridades prevén que Imelda se fortalezca más antes de llegar a las Bermudas.

De hecho, se especula que Imelda se convierta el próximo jueves en un sistema extratropical, y que con el pasar de los días se debilite gradualmente.

El NHC detalla que Imelda se encuentra aproximadamente a 550 kilómetros al suroeste de las Bermudas, y se desplaza con una velocidad de 31 kilómetros por hora.

Hurricane #Imelda Advisory 20A: Imelda Expected to Bring Hurricane-Force Winds, Damaging Waves, And Flash Flooding to Bermuda Tonight Into Early Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 1, 2025

La entidad advierte que Imelda podría causar inundaciones repentinas en Bermudas desde este miércoles, ya que se espera de 50 a 100 milímetros de lluvia.

Además, se prevé que Imelda cause marejadas consideradas peligrosas y que pueden suponer un riesgo en las áreas costeras.

Hurricane #Imelda Advisory 19A: Imelda Expected to Bring Hurricane-Force Winds, Damaging Waves, And Flash Flooding to Bermuda Later Today and Tonight. Air Force Hurricane Hunters Currently Investigating Imelda. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 1, 2025

Imelda pasó por la región este de Cuba el pasado 29 de septiembre y dejó un total de dos personas fallecidas, además de miles de evacuados.

Las provincias que fueron más afectadas por Imelda en Cuba fue en Santiago y Guantánamo.

Otra de las áreas afectadas por Imelda fue en Carolina del Norte, en al comunidad de Buxton, ya que varias casas colapsaron debido a las lluvias e inundaciones.

