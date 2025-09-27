Varios estados de EE. UU. refuerzan medidas de emergencia ante inminente formación del huracán Imelda

Varios estados del sureste de Estados Unidos se mantienen en alerta ante la posible formación del huracán Imelda, un sistema tropical que avanza desde el Caribe con potencial de fortalecerse e impactar tierra en los próximos días.

La amenaza de intensas lluvias, marejadas y vientos llevó a la declaración de estado de emergencia en Carolina del Sur, mientras otras entidades activaron planes de contingencia. Las proyecciones meteorológicas advierten sobre riesgos de inundaciones y daños en infraestructura, especialmente en zonas costeras del litoral atlántico.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), el fenómeno, identificado como Potencial Ciclón Tropical Nueve, se ubica entre las Bahamas y el oriente de Cuba. Se prevé que evolucione a tormenta tropical en las próximas horas y reciba el nombre de Imelda al alcanzar vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

La trayectoria proyectada sugiere que podría tocar tierra en la costa sureste del país entre lunes y miércoles de la próxima semana, en estados como Georgia y las Carolinas. Sin embargo, no se descarta que permanezca frente al litoral, lo que podría prolongar varios días de lluvias persistentes.

Ante este escenario, autoridades estatales y municipales intensificaron los preparativos. En Charleston y Conway se reforzaron tareas de limpieza de drenajes y se habilitaron centros de atención ante eventuales evacuaciones o cortes eléctricos.

Especialistas advierten que el sistema podría generar acumulaciones superiores a los 150 milímetros de lluvia en algunos sectores, con riesgo de inundaciones fluviales y urbanas. Además, se evalúa la posible interacción con el huracán Humberto, que se mantiene activo en el Atlántico, lo que podría alterar la trayectoria de Imelda.

Las autoridades insisten en mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones oficiales conforme evolucione el sistema en los próximos días.