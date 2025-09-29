Tormenta Imelda y huracán Humberto: qué estados de EE. UU. serán más afectados por lluvias y oleajes

Internacional

Tormenta Imelda y huracán Humberto: qué estados de EE. UU. serán más afectados por lluvias y oleajes

De acuerdo al NHC, Imelda causará lluvias en el sureste de EE. UU., mientras que Humberto continúa su trayectoria hacia las Bermudas como huracán de categoría 4.

y

|

La tormenta Humberto se forma al este de Puerto Rico y podría ser huracán el sábado

Pronóstico de cinco días de la trayectoria del Huracán Humberto, publicado el 24 de septiembre. (Foto Prensa Libre: EFE).

De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), la tormenta tropical Imelda provocará lluvias en el sureste del país, mientras que el huracán Humberto continúa su trayectoria hacia las Bermudas, luego de que descendiera a categoría 4.

El NHC indicó que ambos fenómenos naturales generarán "condiciones marinas peligrosas", sobre todo en la costa este de Florida y Georgia.

Humberto alcanzó la categoría 5 durante el fin de semana pasado y, de acuerdo con el NHC, actualmente se encuentra a 585 kilómetros al suroeste de las Bermudas, con vientos máximos de 230 kilómetros por hora.

Las autoridades informaron que Humberto provocará "condiciones de oleaje peligrosas", que podrían afectar principalmente las islas del Caribe del Norte, las Bahamas y las Bermudas.

LECTURAS RELACIONADAS

Vista satelital del Atlántico, donde se desplazan el huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda, sin efectos previstos para Guatemala. (Foto Prensa Libre: NHC)

Huracanes en Guatemala: Esto dice el pronóstico oficial del Insivumeh sobre tres ciclones activos en el Atlántico y el Pacífico

Huracán Imelda, Temporada de huracanes, Tormenta tropical, Alerta en EE. UU., Carolina del Sur, ciclón tropical, NHC, Audiencias EE.UU.

Varios estados de EE. UU. refuerzan medidas de emergencia ante inminente formación del huracán Imelda

“Se espera que las condiciones de oleaje peligrosas comiencen a afectar gran parte de la costa este de Estados Unidos hoy”, indicó el NHC.

Mientras tanto, Imelda se encuentra a 425 kilómetros al este-sureste de Cabo Cañaveral, en Florida, y avanza con vientos máximos de 85 kilómetros por hora.

El NHC no descarta que Imelda se convierta en huracán este lunes o martes, y prevé que podría causar inundaciones repentinas en diversas áreas de EE. UU.

Específicamente, el NHC detalló que Imelda dejará hasta diez centímetros de lluvia en el noreste de Florida y en las costas de Carolina del Sur y del Norte. Además, se prevén entre diez y veinte centímetros de lluvia en Cuba y las Bahamas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre trece y dieciocho tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Lea también: Huracanes en Guatemala: Esto dice el pronóstico oficial del Insivumeh sobre tres ciclones activos en el Atlántico y el Pacífico

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Centro Nacional de Huracanes Clima y fenómenos naturales Huracán Humberto Temporada de huracanes 2025 Tendencias internacionales Tormenta Imelda 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS