Tormenta Imelda y huracán Humberto: qué estados de EE. UU. serán más afectados por lluvias y oleajes

De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), la tormenta tropical Imelda provocará lluvias en el sureste del país, mientras que el huracán Humberto continúa su trayectoria hacia las Bermudas, luego de que descendiera a categoría 4.

El NHC indicó que ambos fenómenos naturales generarán "condiciones marinas peligrosas", sobre todo en la costa este de Florida y Georgia.

Humberto alcanzó la categoría 5 durante el fin de semana pasado y, de acuerdo con el NHC, actualmente se encuentra a 585 kilómetros al suroeste de las Bermudas, con vientos máximos de 230 kilómetros por hora.

Las autoridades informaron que Humberto provocará "condiciones de oleaje peligrosas", que podrían afectar principalmente las islas del Caribe del Norte, las Bahamas y las Bermudas.

“Se espera que las condiciones de oleaje peligrosas comiencen a afectar gran parte de la costa este de Estados Unidos hoy”, indicó el NHC.

Swells and high surf from both Humberto and Imelda are expected to produce dangerous marine conditions and rip currents along the east coast of Florida and the Georgia coast today (September 29). These conditions are expected to spread northward along much of the east coast of… pic.twitter.com/kPubxfF2JH — National Weather Service (@NWS) September 29, 2025

Mientras tanto, Imelda se encuentra a 425 kilómetros al este-sureste de Cabo Cañaveral, en Florida, y avanza con vientos máximos de 85 kilómetros por hora.

El NHC no descarta que Imelda se convierta en huracán este lunes o martes, y prevé que podría causar inundaciones repentinas en diversas áreas de EE. UU.

Específicamente, el NHC detalló que Imelda dejará hasta diez centímetros de lluvia en el noreste de Florida y en las costas de Carolina del Sur y del Norte. Además, se prevén entre diez y veinte centímetros de lluvia en Cuba y las Bahamas.

9/29/2025: Here's the latest marine information on Category 4 Hurricane Humberto. On the left side of the image, note the numbers over the satellite image, showing satellite-estimated wave heights of over 3 meters east of Humberto's center. Seas may increase to 50 ft by tonight! pic.twitter.com/VJ7c3T8Zxa — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) September 29, 2025

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre trece y dieciocho tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

5 pm EDT - Tropical Storm #Imelda bringing tropical storm conditions and heavy rains to the central and northwestern Bahamas. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/rG4PAlfyji — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2025

Lea también: Huracanes en Guatemala: Esto dice el pronóstico oficial del Insivumeh sobre tres ciclones activos en el Atlántico y el Pacífico