Huracanes en Guatemala: Esto dice el pronóstico oficial del Insivumeh sobre tres ciclones activos en el Atlántico y el Pacífico

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que tres sistemas ciclónicos activos en los océanos Atlántico y Pacífico no representan, por ahora, una amenaza para Guatemala.

Cleofás Culajay, pronosticador de esa institución, indicó que se trata del huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda, en el Atlántico, así como de Narda, una tormenta tropical ubicada en el Pacífico.

“Los sistemas que en este momento están en el Atlántico no afectarán a Guatemala, ni directa ni indirectamente. Se acercan a Estados Unidos y luego regresan mar adentro, pero en latitudes más altas”, explicó Culajay.

Respecto de Narda, aclaró que “está muy alejada del territorio nacional” y que “por el momento, no hay alerta ciclónica en el país”.

Según el Insivumeh, la temporada de huracanes en ambas cuencas concluye el 30 de noviembre. A pesar de que ninguno de los sistemas tiene potencial de impacto local, la institución continúa en monitoreo constante para alertar a la población si fuera necesario.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) detalló que Humberto se encuentra a unas 390 millas náuticas al norte de las islas de Sotavento del Norte. El ciclón se mueve hacia el oeste-noroeste a 11 nudos, con vientos sostenidos de hasta 130 nudos y ráfagas de 160 nudos. Las olas cercanas a su centro alcanzan hasta 12.5 metros de altura.

En cuanto a Imelda, el centro del ciclón se sitúa a 260 millas náuticas al noroeste del extremo oriental de Cuba. Se desplaza hacia el norte a 6 nudos y mantiene una presión mínima estimada de 1,002 milibares. Los vientos sostenidos alcanzan los 30 nudos, con ráfagas de hasta 40 nudos. El oleaje más intenso se reporta al noreste del centro, con olas de hasta 2.4 metros.

Además, el NHC da seguimiento a una zona de inestabilidad atmosférica al sur de la península de Baja California, asociada con una onda tropical. Se espera que las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de un ciclón tropical a mediados de la semana.

5 pm EDT - Tropical Storm #Imelda bringing tropical storm conditions and heavy rains to the central and northwestern Bahamas. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/rG4PAlfyji — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2025