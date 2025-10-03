Huracán Imelda baja a categoría 1, mientras otro sistema causará lluvias fuertes en Florida

Huracán Imelda baja a categoría 1, mientras otro sistema causará lluvias fuertes en Florida

El NHC detalló que Imelda se convertirá en una baja extratropical y que su intensidad disminuirá con el paso de los días.

Huracán Imelda

Fotografía satelital cedida este jueves por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que muestra la localización del huracán Imelda frente a las costas estadounidenses en el Atlántico. (Foto Prensa Libre: EFE)

El huracán Imelda se redujo el pasado 2 de octubre a categoría 1, tras pasar por las islas Bermudas y ocasionar daños estructurales en Carolina del Norte.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CHN), Imelda se aleja poco a poco de las Bermudas, aunque continúan las fuertes ráfagas de viento en la zona.

La NHC detalla que Imelda se convertirá en una baja extratropical, y que su intensidad disminuirá gradualmente con el paso de los días.

Sin embargo, la entidad advirtió que las consecuencias del huracán —es decir, marejadas, lluvias y vientos fuertes— aún afectarán zonas como las Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Específicamente, las áreas que podrían resultar más afectadas por los efectos del huracán Imelda son las Antillas Mayores y las Islas de Sotavento del Norte.

Antes de tocar las Bermudas, Imelda se encontraba a 370 kilómetros al este y registraba vientos máximos de 130 kilómetros por hora.

¿Qué pasa en Florida?

Medios como CNN han informado que, en el sector de las Bahamas, se ha formado una zona débil de baja presión que podría pasar por Florida en los próximos días.

El NHC afirma que esta zona provocaría fuertes lluvias en Florida durante el fin de semana, pero que la probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical es de apenas 10%.

"Este sistema no se espera que se desarrolle, pero es posible que haya lluvias intensas durante el fin de semana", señala la NHC.

Lea también: Así estará el clima en Guatemala del 3 al 5 de octubre: lluvias y altas temperaturas

