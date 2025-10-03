Huracán Imelda baja a categoría 1, mientras otro sistema causará lluvias fuertes en Florida

El huracán Imelda se redujo el pasado 2 de octubre a categoría 1, tras pasar por las islas Bermudas y ocasionar daños estructurales en Carolina del Norte.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CHN), Imelda se aleja poco a poco de las Bermudas, aunque continúan las fuertes ráfagas de viento en la zona.

La NHC detalla que Imelda se convertirá en una baja extratropical, y que su intensidad disminuirá gradualmente con el paso de los días.

Sin embargo, la entidad advirtió que las consecuencias del huracán —es decir, marejadas, lluvias y vientos fuertes— aún afectarán zonas como las Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Específicamente, las áreas que podrían resultar más afectadas por los efectos del huracán Imelda son las Antillas Mayores y las Islas de Sotavento del Norte.

Post-Tropical Cyclone #Imelda Advisory 24: Imelda Becomes a Strong Extratropical Cyclone Over the Central Atlantic. This is the Final Nhc Advisory. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 2, 2025

Antes de tocar las Bermudas, Imelda se encontraba a 370 kilómetros al este y registraba vientos máximos de 130 kilómetros por hora.

¿Qué pasa en Florida?

Medios como CNN han informado que, en el sector de las Bahamas, se ha formado una zona débil de baja presión que podría pasar por Florida en los próximos días.

Hurricane #Imelda Advisory 23A: Gusty Winds Continue Over Bermuda as Imelda Moves Quickly Away From the Island. Expected to Become Extratropical Later Today. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 2, 2025

El NHC afirma que esta zona provocaría fuertes lluvias en Florida durante el fin de semana, pero que la probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical es de apenas 10%.

"Este sistema no se espera que se desarrolle, pero es posible que haya lluvias intensas durante el fin de semana", señala la NHC.

🔶 NHC Tropical Weather Outlook (8 AM EDT Fri, Oct 3)



• SW Atlantic: Weak low near the Bahamas will linger near FL/Bahamas. Development not expected, but heavy rain possible thru weekend. 🌧️



Formation chance: 48 h – low (10%), 7 d – low (10%)



• Central Atlantic: Wave moving… pic.twitter.com/3RJ5up1bMo — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 3, 2025

