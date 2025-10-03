Así estará el clima en Guatemala del 3 al 5 de octubre: lluvias y altas temperaturas

El pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Cleofas Culajay, informó sobre la posibilidad de lluvias en la mayor parte del territorio guatemalteco a partir de este viernes 3 de octubre.

Culajay señaló que continúa el ambiente cálido y húmedo. Durante la mañana se observaron pocas nubes en el occidente, nubosidad con posibilidad de lluvias en el sur de Escuintla y neblina en Quetzaltenango, Esquipulas y la capital.

En horas de la tarde y noche podrían presentarse lloviznas y lluvias con actividad eléctrica en el occidente, altiplano central, bocacosta, Petén y el sur de los valles del oriente.

No obstante, Culajay destacó que las mayores precipitaciones se registrarán en el sur del occidente y en la bocacosta.

Respecto del fin de semana, el Insivumeh explicó que las lluvias previstas se deben a la inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico y a condiciones locales.

Durante la tarde y noche del 4 y 5 de octubre se esperan lluvias en el país.

El boletín del Insivumeh indica que, de acuerdo con el análisis, la nubosidad y la posibilidad de lluvia aumentarán la siguiente semana.

La institución científica alertó sobre la saturación de los suelos desde el sur hacia el centro del país, por lo que recomendó precaución ante posibles crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y lahares de volcanes.

Temperaturas máximas para el fin de semana

Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C

Altiplano central y occidental: entre 25 °C y 29 °C

Pacífico: entre 25 °C y 33 °C

Petén: entre 34 °C y 36 °C

Alta Verapaz: entre 28 °C y 30 °C

Caribe y Franja Transversal del Norte: entre 34 °C y 36 °C

Región de la cuenca del río Motagua y valles del oriente: entre 34 °C y 36 °C

