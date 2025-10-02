Estas serán las regiones con más lluvias en Guatemala este 2 de octubre, según Insivumeh

Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que para este 2 de octubre se espera un ambiente cálido y húmedo en el territorio guatemalteco.

Desde el amanecer se registró neblina en Alta Verapaz, Chiquimula y Zacapa.

Pérez señaló que durante la mañana se esperan nublados parciales y nubosidad dispersa. Al mediodía, la nubosidad podría disminuir.

En horas de la tarde se prevé el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica, con mayores acumulados en la cadena volcánica, sur de los valles de oriente y sur del altiplano central.

El Insivumeh no descarta lluvias ligeras a moderadas en otros sectores del país.

Las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

La institución científica recomienda tomar precauciones por la crecida repentina de ríos, inundaciones, derrumbes, lahares en la cadena volcánica y daños en las carreteras.

En las últimas 24 horas, los departamentos con más acumulado de lluvia son Retalhuleu, con 112.8 milímetros; Chiquimula, con 24.9; y Petén, con 24.2.

Temperaturas máximas

Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C

Cubulco, Baja Verapaz: entre 31 °C y 33 °C

Todos Santos, Huehuetenango: entre 22 °C y 24 °C

Mazatenango, Suchitepéquez: entre 32 °C y 34 °C

Santiago Atitlán, Sololá: entre 26 °C y 28 °C

Puerto San José, Escuintla: entre 32 °C y 34 °C

Esquipulas, Chiquimula: entre 31 °C y 33 °C

Puerto Barrios, Izabal: entre 31 °C y 33 °C

Flores, Petén: entre 32 °C y 34 °C

Cobán, Alta Verapaz: entre 26 °C y 28 °C

