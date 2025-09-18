Deslave en Muxbal genera alarma: “Fue horrible, se escuchó como una bomba”, dicen afectados

Vecinos de la aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula, vivieron momentos de pánico la tarde del miércoles pasado, cuando un deslave se registró en el kilómetro 8.7 de la subida a Muxbal.

“Fue horrible, se escuchó como una bomba”, narró una de las vecinas, quien perdió varios electrodomésticos y motocicletas en su vivienda.

El movimiento de tierra generó un flujo de lodo que alcanzó la carretera. La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula verificó el área y confirmó que no hubo carriles bloqueados, aunque quedó material sobre la vía.

Las autoridades notificaron al desarrollador de un proyecto habitacional en el área para que realizara la limpieza inmediata. La Dirección de Obras municipal permanece en apresto para colaborar si fuera necesario.

El alcalde Sebastián Siero aseguró que las obras en el lugar no cuentan con permiso municipal, ya que el proyecto no cumple con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“Las obras que causaron el deslave en Muxbal no cuentan con permiso de la municipalidad. El desarrollador ha sido multado en dos ocasiones por Q1.1 millones en sanciones y sus obras fueron suspendidas. Quienes sí otorgaron permisos fueron el Ministerio de Comunicaciones y el de Ambiente. La tala de árboles fue autorizada por el INAB”, declaró Siero.

El jefe edil adelantó que se impondrá una nueva multa y se emprenderán acciones judiciales. También cuestionó si las dependencias del Ejecutivo mantendrán vigentes los permisos otorgados al proyecto.

Un representante de la empresa constructora, que llegó a evaluar los daños en viviendas, aseguró que cuentan con un plan de contingencia y que se harán responsables de los perjuicios ocasionados.

“La maquinaria ya está trabajando. Tenemos medidas de contingencia y todo lo que se ha dañado será repuesto. Contamos con los permisos autorizados y el aval de Caminos”, indicó.

Mientras tanto, las familias afectadas recordaron con angustia el momento del deslave. Un mecánico añadió que cuatro motocicletas que tenía en su taller fueron arrastradas por la fuerza del agua y el sedimento.

El vecino Antonio Hernández dijo que la correntada dañó por lo menos diez motocicletas. Agregó que, debido a la fuerza del agua, no pudieron sacar los vehículos. También señaló que, hasta ahora, nadie se ha hecho responsable de los daños.

Berta Hernández, otra vecina afectada, relató que vivieron momentos de angustia y que, por fortuna, no hubo víctimas. Sin embargo, lamenta los cuantiosos daños a sus viviendas y electrodomésticos.