Ríos Polochic y Cahabón se desbordan y causan inundaciones de más de un metro en El Estor

Las lluvias persistentes de los últimos días provocaron el desbordamiento de los ríos Polochic y Cahabón, lo que derivó en graves inundaciones en comunidades de El Estor, Izabal, donde el nivel del agua ha superado el metro de altura en algunos sectores, informó este lunes 22 de septiembre la Cruz Roja Guatemalteca.

Según datos preliminares, al menos 106 viviendas permanecen anegadas, afectando a 120 familias —unas 720 personas—. Las casas están cubiertas por el agua, lo que ha obligado a los habitantes a evacuar sus hogares y buscar refugio en zonas más altas.

“Hay casas que están hasta un metro bajo el agua”, indicaron socorristas desde el lugar. Para ingresar a las áreas más afectadas, los equipos de asistencia han tenido que usar cayucos (embarcaciones artesanales), debido a la dificultad de acceso por tierra.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que el río Cahabón superó el nivel de alerta de 1.38 metros y alcanzó los 2 metros, con tendencia a incrementar. El río Polochic también presenta crecidas peligrosas.

Ante la emergencia, el Ejército de Guatemala, por medio de la Brigada de Infantería de Marina, realizó un reconocimiento en zonas vulnerables de la aldea Rancho Grande, en El Estor, para brindar apoyo a los damnificados y trasladarlos a lugares seguros, según confirmaron fuentes castrenses.

En tanto, en el tramo que conecta Río Dulce con El Estor, el tránsito sigue interrumpido, ya que el puente sobre el río no ha sido finalizado. Las personas deben cruzar directamente sobre el cauce, el cual se mantiene crecido.

Aunque la Conred no ha confirmado oficialmente la habilitación de albergues, vecinos y voluntarios de la Cruz Roja aseguran que sí se han realizado evacuaciones.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, pero la Cruz Roja anunció que dará seguimiento al estado de salud de las familias afectadas.

Las autoridades insisten en evitar permanecer en las orillas de los ríos y atender las recomendaciones de las instituciones de socorro.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



Al servicio de la población guatemalteca 🇬🇹🫡



Ejército de Guatemala, a través de la Brigada Infantería de Marina, efectuó reconocimiento de áreas vulnerables por las inundaciones debido al incremento del río Polochic, en la aldea, Rancho Grande, El Estor #Izabal, con el fin de… pic.twitter.com/PuApSAB5Tf — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) September 22, 2025