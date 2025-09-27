Insivumeh prevé lluvias con tormentas severas por la tarde en varias regiones del país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó para este sábado 27 de septiembre un ambiente cálido y soleado durante la mañana, con cielos poco nublados y alta radiación solar en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el boletín oficial, se prevé la presencia de neblina al amanecer en regiones de Occidente, el Altiplano Central, la Franja Transversal del Norte y los valles de Oriente, donde también se mantendrán condiciones mayormente despejadas durante las primeras horas del día.

Sin embargo, por la tarde y noche se espera el incremento de la nubosidad, acompañado de lluvias de corta duración y nublados temporales, especialmente en el sur del Altiplano Central, el sur de los valles de Oriente y sectores de la cadena volcánica.

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre la probabilidad de tormentas locales severas, con lluvias intensas y viento fuerte, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles incidentes asociados a las condiciones atmosféricas.