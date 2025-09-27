Insivumeh prevé lluvias con tormentas severas por la tarde en varias regiones del país

Insivumeh prevé lluvias con tormentas severas por la tarde en varias regiones del país

El Insivumeh pronostica ambiente cálido por la mañana y lluvias locales en la tarde de este 27 de septiembre, con posibles tormentas acompañadas de viento fuerte.

Personas se resguardan con paraguas en medio de una lluvia vespertina en la capital. (Hemeroteca PL)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó para este sábado 27 de septiembre un ambiente cálido y soleado durante la mañana, con cielos poco nublados y alta radiación solar en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el boletín oficial, se prevé la presencia de neblina al amanecer en regiones de Occidente, el Altiplano Central, la Franja Transversal del Norte y los valles de Oriente, donde también se mantendrán condiciones mayormente despejadas durante las primeras horas del día.

Sin embargo, por la tarde y noche se espera el incremento de la nubosidad, acompañado de lluvias de corta duración y nublados temporales, especialmente en el sur del Altiplano Central, el sur de los valles de Oriente y sectores de la cadena volcánica.

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre la probabilidad de tormentas locales severas, con lluvias intensas y viento fuerte, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles incidentes asociados a las condiciones atmosféricas.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

