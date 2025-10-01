¿Cuándo termina el invierno en Guatemala 2025?

ciencia

¿Cuándo termina el invierno en Guatemala 2025?

Los pronósticos señalan una posible fecha para el fin del invierno en Guatemala este 2025.

María Alejandra Guzmán

cuándo termina el invierno en Guatemala 2025

Tome nota sobre las posibles fechas en las que finaliza el invierno en Guatemala este 2025. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos).

A raíz de algunas lluvias copiosas durante los últimos días, los guatemaltecos se preguntan cuándo terminará el invierno en Guatemala este 2025.

Sin embargo, es preciso aclarar que lo que muchos consideran invierno en el país se refiere realmente a la época lluviosa en el territorio nacional, explican autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De acuerdo con documentos oficiales de dicha entidad, las condiciones lluviosas podrían extenderse hasta finales de octubre o principios de noviembre en las regiones de la Bocacosta y el Suroccidente.

El Insivumeh señala que se prevé un octubre lluvioso, pero no descarta que la época de lluvia termine en el rango que abarca entre el 15 y 25 de octubre en las regiones del Altiplano Central y Oriente del país, lo cual dependerá de la evolución del enfriamiento en la región. Por ello, recuerde que las condiciones atmosféricas pueden variar, por lo que este rango de pronóstico es un cálculo sujeto a cambios, indican las autoridades.

Recomendaciones generales del Insivumeh a la población guatemalteca

  • Hidratarse y protegerse del sol. Aunque la época es lluviosa, la institución aconseja tomar medidas preventivas durante el día, especialmente entre 11 y 15 horas, puesto que los rayos ultravioleta son más fuertes en ese lapso.
  • Si practica ascenso a volcanes, considere que esta temporada puede presentar condiciones desfavorables para la escalada volcánica.
  • “Se recomienda asegurar los techos de las casas ante la amenaza que representan las tormentas locales severas”, indica el Insivumeh.

Si desea estar al tanto de los distintos cambios en las condiciones climáticas, manténgase atento a la información oficial para considerar los distintos pronósticos y anticiparse a cualquier novedad.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

