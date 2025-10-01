Fases de la Luna en octubre del 2025: consulte el calendario lunar completo

Las fases de la Luna reflejan distintos grados de iluminación del satélite natural de la Tierra. Las cuatro fases primarias son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

El ciclo lunar completo tiene una duración de 29.5 días, según el astrónomo guatemalteco Edgar Castro. Cada fase dura, en promedio, una semana.

“A medida que la Luna orbita alrededor de nuestro planeta y este alrededor del Sol, el ángulo entre el Sol, la Luna y la Tierra cambia. Como resultado, la cantidad de luz solar que se refleja en la Luna y llega a nuestros ojos cambia cada día”, se indica en El Almanaque del Viejo Granjero. En cada fase, se observa cómo el disco lunar se transforma.

Además de las fases primarias, existen otras consideradas secundarias, como la Luna creciente, la Luna gibosa creciente, la Luna gibosa menguante y la Luna menguante.

¿Cuáles serán las fases de la Luna en octubre del 2025?

Estas son las fases lunares que se podrán observar durante octubre del 2025, según información proporcionada por Edgar Castro y Eleonora Poitevin:

Luna llena: Esta fase ocurrirá entre el 6 y 7 de octubre. “Será una superluna, lo que significa que se verá más grande y brillante de lo habitual”, comenta Poitevin. De acuerdo con Castro, en Guatemala será visible a las 21.47 horas.

Esta fase ocurrirá entre el 6 y 7 de octubre. “Será una superluna, lo que significa que se verá más grande y brillante de lo habitual”, comenta Poitevin. De acuerdo con Castro, en Guatemala será visible a las 21.47 horas. Cuarto menguante: Su punto máximo se alcanzará el 13 de octubre a las 12.12 horas (hora local).

Su punto máximo se alcanzará el 13 de octubre a las 12.12 horas (hora local). Luna nueva: El inicio del nuevo ciclo lunar ocurrirá el 21 de octubre a las 6.25 horas.

El inicio del nuevo ciclo lunar ocurrirá el 21 de octubre a las 6.25 horas. Cuarto creciente: Esta fase tendrá lugar el 29 de octubre a las 10.20 horas, hora de Guatemala.

De acuerdo con información hemerográfica de Prensa Libre, la próxima Luna llena se conoce como "del cazador". Esto obedece a que esta fase lunar en octubre era aprovechada por los cazadores nocturnos del hemisferio Norte. Además, se trata de una de las más bellas del año, por lo que le invitamos a disfrutar de este y otros fenómenos astronómicos.