Conred reporta 40 fallecidos y daños en infraestructura por temporada de lluvias 2025 en Guatemala  

El pronóstico del clima en Guatemala para este miércoles 17 de septiembre indica ambiente cálido, húmedo e inestabilidad atmosférica, debido al acercamiento y posterior paso de la onda del este número 32 de la temporada, según el Insivumeh.

La institución añadió que se prevén lluvias, lloviznas y actividad eléctrica sobre el territorio nacional, principalmente por la tarde y noche.

Estas condiciones climáticas han persistido en Guatemala durante las últimas semanas, por lo que el Insivumeh ha recomendado a la población tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país.

En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió un consolidado de los daños ocasionados por las lluvias durante la temporada del 2025.

El informe, que abarca del 19 de abril al 17 de septiembre, detalla que en Guatemala han muerto 40 personas a causa de incidentes relacionados con las lluvias. Además, se reportan cuatro personas desaparecidas y 40 heridas.

De acuerdo con los datos, 14 personas permanecen albergadas, mientras que se contabilizan 3 mil 561 damnificados y 17 mil 935 afectados.

Daños en las últimas horas

La Conred detalló que en las últimas horas se registró un deslizamiento en el kilómetro 196+000, RN-15-04, caserío Panimá, aldea Sacapulas, municipio de Sacapulas, Quiché.

Además, se formó un socavamiento en la carretera, en el sector Paraxaj, San Bartolomé Jocotenango, Quiché.

Instituciones que integran el Sistema Conred realizaron evaluaciones de daños y análisis de necesidades en viviendas afectadas por un deslizamiento registrado en el barrio La Pedrera, Gualán, Zacapa.

Las lluvias también ocasionaron un deslizamiento en el caserío Herederos, aldea Panzal, Purulhá, Baja Verapaz. Una vivienda resultó afectada.

En Huehuetenango, líderes comunitarios efectuaron trabajos de limpieza tras un deslizamiento en San Antonio El Órgano, Aguacatán. También se reportó un deslizamiento en la aldea Xolpic, Aguacatán, en el mismo departamento.

Infraestructura con daños

Daños reportados en la temporada de lluvias 2025. En total han sido atendidas 1 mil 445 emergencias.

Viviendas

679 en riesgo

201 con daño leve

3 mil 212 con daño moderado

148 con daño severo

Carreteras

565 tramos con daños

Puentes

26 afectados y cinco destruidos

Edificios

22 afectados

Centros educativos