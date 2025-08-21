Videos: Dos fallecidos, puente colapsado e inundaciones por fuertes lluvias de las últimas horas

La tarde y noche del miércoles 20 de agosto se registraron fuertes lluvias en el territorio nacional, lo que causó inundaciones, derrumbes y colapso de estructuras en algunos municipios.

El Insivumeh informó: “Como se pronosticó en la tarde de hoy —miércoles—, debido a los remanentes de humedad dejados por la onda del este 23 que se desplazó el día de ayer, más el calentamiento diurno generado en el día, se formaron nubes de tormenta en la tarde, ocasionando caída de granizo en varias zonas al sur del altiplano central”.

Añadió que las nubes también se desplazaron a lo largo del sur y oriente del país, con un fuerte núcleo convectivo que provocó lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de viento acelerado y actividad eléctrica.

Alertó que, a causa de las lluvias registradas, continuarán las crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, daños en la red vial del país y posibles lahares en la cadena volcánica.

Internautas compartieron en redes sociales videos de inundaciones y daños en algunos puentes.

El puente Moca, en el kilómetro 132 de la ruta al Pacífico, en Chicacao, Suchitepéquez, colapsó; el incidente impide el paso de vehículos hacia la capital.

Videos muestran los daños en la estructura, tras la crecida del río que pasa por el lugar.

También se reportaron inundaciones en Villa Hermosa, San Miguel Petapa. En el lugar, varias viviendas quedaron anegadas, lo que afectó la movilidad.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó inundaciones en viviendas de la Calle Real, aldea Los Pocitos, Villa Canales.

También informó sobre viviendas inundadas en un complejo residencial de la zona 1 de Villa Canales. Según imágenes, varias viviendas resultaron afectadas por el agua y el lodo; además, se dañaron muebles.

En otro reporte, las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron una inundación en la colonia La Joya, zona 3 de Boca del Monte, lo que afectó varias viviendas en el área.

Instituciones que integran el Sistema Conred también coordinaron acciones de respuesta por el colapso de un muro perimetral en una calle del cementerio El Porvenir, Villa Canales.

Corriente arrastra vehículo

Medios locales reportaron que un vehículo fue arrastrado por la crecida de un río en el caserío La Rinconada, aldea Pasubir, Cubulco, Baja Verapaz.

La Policía Nacional Civil confirmó que las dos personas que viajaban en el picop perdieron la vida.

Fuertes lluvias en Escuintla

