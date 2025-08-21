Videos: Dos fallecidos, puente colapsado e inundaciones por fuertes lluvias de las últimas horas

Comunitario

Videos: Dos fallecidos, puente colapsado e inundaciones por fuertes lluvias de las últimas horas

Guatemala registra dos personas fallecidas, inundaciones y puente dañado por lluvias de las últimas horas.

|

Dos personas murieron cuando su vehículo fue arrastrado por un rio en la aldea Pasubir, Cubulco, Baja Verapaz. (Foto: captura de video de NotiMas Baja Verapaz)

La tarde y noche del miércoles 20 de agosto se registraron fuertes lluvias en el territorio nacional, lo que causó inundaciones, derrumbes y colapso de estructuras en algunos municipios.

El Insivumeh informó: “Como se pronosticó en la tarde de hoy —miércoles—, debido a los remanentes de humedad dejados por la onda del este 23 que se desplazó el día de ayer, más el calentamiento diurno generado en el día, se formaron nubes de tormenta en la tarde, ocasionando caída de granizo en varias zonas al sur del altiplano central”.

Añadió que las nubes también se desplazaron a lo largo del sur y oriente del país, con un fuerte núcleo convectivo que provocó lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de viento acelerado y actividad eléctrica.

Alertó que, a causa de las lluvias registradas, continuarán las crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, daños en la red vial del país y posibles lahares en la cadena volcánica.

EN ESTE MOMENTO

Los ministros de Energía y Minas, de Defensa Nacional y de Ambiente, acudieron a la reunión de Jefes de Bloque del Congreso por los contratos petroleros

Perenco manejaba activos por US$320 millones, mientras en el Congreso cuestionan decisiones por contratos y falta de dictamen para emergencia

Interpelaciones consumen 33 sesiones y casi Q10 millones en pagos a diputados

Internautas compartieron en redes sociales videos de inundaciones y daños en algunos puentes.

El puente Moca, en el kilómetro 132 de la ruta al Pacífico, en Chicacao, Suchitepéquez, colapsó; el incidente impide el paso de vehículos hacia la capital.

Videos muestran los daños en la estructura, tras la crecida del río que pasa por el lugar.

También se reportaron inundaciones en Villa Hermosa, San Miguel Petapa. En el lugar, varias viviendas quedaron anegadas, lo que afectó la movilidad.

LECTURAS RELACIONADAS

Las cosechas de milpa de maíz se han perdido, por lo menos el 50% de las cosechas sembradas a lo largo del corredor seco se han perdido, debido a la canícula la cual la sequía a dejado grandes perdidas en la agricultura del pais; Por ejemplo el cambio climatico a hecho que en otras comunidades lluvia, han provocado inundaciones como Panzos, Alta Verapaz, lo cual contribuyó que los ríos se desbordaran En la imagen , Un vecino camina por las pérdidas de maíz que dejó el desborde del río Polochic Foto: Edwin Bercián

Déficit de lluvia: julio deja hasta 28 días secos en algunas regiones del país

Un árbol bloquea la ruta hacia el balneario Los Aposentos, en Chimaltenango, tras el fuerte aguacero de este martes. (Foto Prensa Libre: Emmy Sánchez)

Tormenta sorprende a Chimaltenango: casas anegadas, árboles caídos, calles bloqueadas y niños evacuados de escuelas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó inundaciones en viviendas de la Calle Real, aldea Los Pocitos, Villa Canales.

También informó sobre viviendas inundadas en un complejo residencial de la zona 1 de Villa Canales. Según imágenes, varias viviendas resultaron afectadas por el agua y el lodo; además, se dañaron muebles.

En otro reporte, las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron una inundación en la colonia La Joya, zona 3 de Boca del Monte, lo que afectó varias viviendas en el área.

Instituciones que integran el Sistema Conred también coordinaron acciones de respuesta por el colapso de un muro perimetral en una calle del cementerio El Porvenir, Villa Canales.

Corriente arrastra vehículo

Medios locales reportaron que un vehículo fue arrastrado por la crecida de un río en el caserío La Rinconada, aldea Pasubir, Cubulco, Baja Verapaz.

La Policía Nacional Civil confirmó que las dos personas que viajaban en el picop perdieron la vida.

Fuertes lluvias en Escuintla

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Conred Daños por lluvias época de lluvia 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre