Tormenta sorprende a Chimaltenango: casas anegadas, árboles caídos, calles bloqueadas y niños evacuados de escuelas

Un fuerte aguacero afectó este miércoles 20 de agosto a varios sectores de la cabecera departamental de Chimaltenango, donde se reportan al menos diez viviendas inundadas, árboles caídos, complicaciones en el tránsito vehicular y niños evacuados de escuelas.

Los Bomberos Voluntarios informaron que, en la colonia Socobal, varias casas resultaron anegadas. En algunas de ellas se encontraban niños, quienes fueron auxiliados por los socorristas. De momento, no se han registrado víctimas.

Como parte de las labores de emergencia, los socorristas trabajan en destapar un pozo de absorción para facilitar el descenso del nivel del agua.

Ante la situación, fue activada la Brigada de Rescate de la Región Central Occidente, que colabora en la atención de los incidentes.

En la ruta que conduce al balneario Los Aposentos, un árbol cayó sobre un vehículo. Las autoridades coordinan la remoción de obstáculos y recomiendan precaución a quienes transitan por la zona.

Cuerpos de socorro se dirigen a la Escuela Centro América, ubicada en la zona de La Alameda, Chimaltenango, donde el sector se encuentra completamente inundado. Según la información preliminar, maestros del establecimiento solicitaron apoyo para evacuar a los niños ante el ingreso del agua.

Por su parte los Bomberos Municipales Departamentales informaron: “Debido a las fuertes lluvias que están afectando al departamento de Chimaltenango, un árbol cayó sobre un vehículo particular en el kilómetro 55.5 aproximadamente, en la ruta hacia Los Aposentos”.

Agregaron que dos personas –un hombre y una mujer– fueron trasladadas al Hospital Regional de Chimaltenango a bordo de la unidad RD-125. Presentaban múltiples golpes y crisis nerviosa.

Condiciones del clima

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este 20 de agosto se preveía un ambiente cálido, húmedo e inestable, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en regiones como Occidente, Bocacosta, Altiplano Central, sur de los Valles de Oriente y Petén. No se descartan lluvias o lloviznas locales en el resto del país.

El Insivumeh advierte que las condiciones atmosféricas podrían favorecer tormentas locales severas, con lluvias abundantes, viento fuerte y posible caída de granizo.

Además, recomienda tomar precauciones ante posibles lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial.

