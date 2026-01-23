Tormenta invernal Fern: Qué aeropuertos de EE. UU. se verán afectados este fin de semana

Tormenta invernal Fern: Qué aeropuertos de EE. UU. se verán afectados este fin de semana

Este viernes la tormenta invernal Fern afectará numerosas zonas de EE. UU., así como a más de 100 millones de personas.

Winter Storm Brings Heavy Snow To Areas Of New York And New Jersey

Personas caminan por la nieve en Brooklyn tras una tormenta nocturna el 27 de diciembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

EE. UU. se encuentra en alerta por el paso de la tormenta invernal Fern, que, según autoridades como el Servicio Nacional de Meteorología, provocará “temperaturas glaciales” y afectará a más de 100 millones de estadounidenses.

Desde el 22 de enero, las autoridades de EE. UU. han emitido alertas en distintas zonas debido al fenómeno, como en el caso de Texas, declarado en estado de emergencia.

Esta tormenta invernal no solo dificultará el tránsito en las carreteras debido a los fuertes vientos y las nevadas, sino que también ha afectado a numerosos aeropuertos, al punto de cancelar varios vuelos por las condiciones climáticas.

Según el medio Forbes, hasta las 11 horas de EE. UU. ya se habían confirmado casi mil 400 vuelos retrasados y unos 500 cancelados.

El medio informó que la aerolínea Delta Air Lines anunció el 22 de enero la cancelación preventiva de vuelos en varios aeropuertos de cinco estados.

Estos son Arkansas, Luisiana, Oklahoma, Tennessee y Texas, entidades que serán impactadas por el paso de Fern.

Otras aerolíneas, como United Airlines, emitieron alerta de viaje para vuelos con llegada, salida o escala en el aeropuerto O’Hare, en Chicago.

La aerolínea también emitió una alerta que abarca más de 35 aeropuertos en el este de EE. UU., la zona más golpeada por el temporal.

Además, United Airlines lanzó otras alertas para 35 terminales aéreas en el noroeste del país. Por su parte, Southwest Airlines anunció una medida similar que incluye 46 aeropuertos.

