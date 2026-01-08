Internacional
Las imágenes del temporal invernal que ha azotado varios países de Europa
El temporal de nieve ha causado complicaciones en vuelos y en la movilidad terrestre en países como Francia, Bélgica y Países Bajos.
La nieve, el hielo y los fuertes vientos provocaron el caos en el transporte en gran parte de Europa por tercer día consecutivo el miércoles, con cientos de vuelos cancelados y pasajeros varados. (Foto Prensa Libre: AFP)
Desde inicios del 2026, varios países de Europa han sido azotados por un temporal de nieve que ha causado complicaciones en algunos medios de transporte, además de dejar numerosas imágenes de un manto blanco en distintas zonas.
Este temporal ha cubierto de nieve varias capitales europeas y ha obligado a cancelar numerosos vuelos en países como Países Bajos, Francia y Bélgica.
También se han confirmado personas fallecidas en Europa a causa del temporal: cinco en Francia, confirmadas el pasado 6 de enero, y una más en Bosnia.
El sistema ferroviario también resultó afectado. En cuanto a los vuelos, las autoridades neerlandesas confirmaron la cancelación de más de mil vuelos.
En Escocia, varios colegios permanecieron cerrados durante al menos tres días consecutivos.
También se produjeron largas retenciones en las carreteras neerlandesas, con atascos de hasta 700 kilómetros, un volumen que, según medios locales, no se registraba en una mañana de miércoles desde 1999.
La Oficina de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés) emitió el pasado 8 de enero una alerta por ola de frío en Escocia y el norte de Inglaterra.
En esos territorios se espera una acumulación de nieve de hasta diez centímetros. La entrada de la tormenta Goretti podría provocar fuertes nevadas entre este jueves y viernes.
