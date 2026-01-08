Las imágenes del temporal invernal que ha azotado varios países de Europa

Desde inicios del 2026, varios países de Europa han sido azotados por un temporal de nieve que ha causado complicaciones en algunos medios de transporte, además de dejar numerosas imágenes de un manto blanco en distintas zonas.

Este temporal ha cubierto de nieve varias capitales europeas y ha obligado a cancelar numerosos vuelos en países como Países Bajos, Francia y Bélgica.

También se han confirmado personas fallecidas en Europa a causa del temporal: cinco en Francia, confirmadas el pasado 6 de enero, y una más en Bosnia.

El sistema ferroviario también resultó afectado. En cuanto a los vuelos, las autoridades neerlandesas confirmaron la cancelación de más de mil vuelos.

Esta fotografía muestra vehículos en una carretera cubierta de nieve cerca de De Pinte, en Bélgica, el 7 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

En Escocia, varios colegios permanecieron cerrados durante al menos tres días consecutivos.

Un trabajador pasa junto a una pila de neumáticos desechados cubiertos de nieve en una fábrica de reciclaje de neumáticos frente a la central eléctrica de carbón cerca de la ciudad de Obilic, el 8 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

También se produjeron largas retenciones en las carreteras neerlandesas, con atascos de hasta 700 kilómetros, un volumen que, según medios locales, no se registraba en una mañana de miércoles desde 1999.

El 7 de enero de 2026, se han formado carámbanos en el techo de un bar con vistas al canal Landwehr, en el distrito Kreuzberg de Berlín, mientras continúan las condiciones de frío extremo en la capital alemana. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Oficina de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés) emitió el pasado 8 de enero una alerta por ola de frío en Escocia y el norte de Inglaterra.

El tráfico circula lentamente debido a las fuertes nevadas en Aalborg, al norte de Dinamarca, el 7 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

En esos territorios se espera una acumulación de nieve de hasta diez centímetros. La entrada de la tormenta Goretti podría provocar fuertes nevadas entre este jueves y viernes.

Un visitante camina entre las estelas cubiertas de nieve del Monumento a los Judíos Asesinados de Europa en un día claro y frío en Berlín, Alemania, el 7 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

