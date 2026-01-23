Cómo Trump utilizó la tormenta invernal Fern en EE. UU. para negar el cambio climático

Ante la llegada de la tormenta invernal Fern, que afecta a más de 170 millones de personas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró sus comentarios en contra del cambio climático.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, Trump afirmó que la llegada de Fern es “algo que rara vez ha ocurrido”.

“Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los ‘insurrectos ambientales’ explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, escribió Trump.

Sin embargo, el mandatario no ha emitido declaraciones respecto de las alertas vigentes en varios estados, como Texas, donde las autoridades advierten que las “temperaturas glaciales” y la “catastrófica acumulación de hielo” ponen en peligro la vida de los estadounidenses.

Autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. han señalado que la tormenta invernal Fern provocará posibles cortes de energía prolongados en una amplia franja del país, los cuales comenzarán este 23 de enero y se extenderán hasta el próximo domingo.

Las temperaturas previstas con la llegada de Fern estarán por debajo de los -45 °C (-50 F), además de la presencia de nieve y lluvia gélida.

No es la primera vez que Trump manifiesta su rechazo al cambio climático. Incluso ha llegado a afirmar que este constituye “la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo”.

Según Trump, el cambio climático arruina las apuestas de los países por las energías renovables.

En muchos de sus discursos, especialmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas y más recientemente en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, Trump ha ridiculizado la energía eólica y solar, ha defendido el carbón como “limpio y hermoso” y ha presentado las regulaciones ambientales como un ataque a la economía y a la soberanía energética del país.

