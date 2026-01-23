¿Qué es la Junta de Paz de Trump? El organismo que presuntamente busca reemplazar a la ONU

Durante la noche del pasado jueves 22 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó la Junta de Paz, un organismo que el mandatario republicano propuso para gestionar el periodo posterior al cese de las hostilidades en la Franja de Gaza, entre el Ejército de Israel y la organización política y armada palestina Hamás.

Ante esta situación, más de una docena de Estados firmaron, en la ciudad de Davos, Suiza, la carta de la Junta de Paz (BOP, por sus siglas en inglés), al margen del Foro Económico Mundial. En esa ocasión, los demás miembros nombraron a Donald Trump como presidente del organismo, cuyo objetivo es mediar en conflictos internacionales.

No obstante, mientras algunos Estados aceptaron rápidamente la invitación de Trump a la Junta de Paz, otros países —entre ellos varios socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Alemania, Italia, Francia y Dinamarca— se mostraron evasivos y rechazaron la propuesta del presidente de los Estados Unidos.

Según la cadena de noticias CNN, una de las principales razones del rechazo al organismo es que, en un principio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó a Trump la creación de una Junta de Paz exclusivamente para la Franja de Gaza; sin embargo, el mandatario republicano ya no habla de limitarla al conflicto en Oriente Medio.

La Junta de Paz de Trump

Frente a este escenario, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca atraer a más aliados occidentales a su Junta de Paz, ya que, hasta ahora, solo ha logrado el apoyo de países de Oriente Medio. Esta situación lo ha llevado a invitar a decenas de naciones a sumarse al organismo, cuyo objetivo es resolver conflictos globales.

A pesar de ello, varios aliados de EE. UU. se han alarmado por el comentario de Trump sobre la posibilidad de que la Junta de Paz reemplace a la Organización de las Naciones Unidas, la mayor organización intergubernamental del mundo, con 193 miembros, que desde octubre de 1945 promueve la paz y la seguridad internacionales.

Entre los invitados a unirse a la Junta de Paz figuran Rusia, China y Bielorrusia, por lo que el presidente estadounidense ofreció asientos permanentes a cambio de US$1 mil millones. Por ello, Hungría, uno de los aliados cercanos del mandatario ruso Vladímir Putin en Europa, está dispuesta a pagar el monto para obtener mayor participación.

Aun así, a la ceremonia asistieron menos de 20 países, distribuidos entre Oriente Medio, Asia y Sudamérica. Por lo tanto, la asistencia fue menor que la que un alto funcionario de Trump había pronosticado ante la prensa internacional, al anticipar la presencia de al menos 35 naciones, principalmente lideradas por países europeos.

Preocupación en la ONU

"Una vez que este organismo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Y lo haremos en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas", declaró el presidente estadounidense Donald Trump en Suiza, en un intento por disipar las preocupaciones de los 193 Estados miembros de la ONU.

De todos modos, de acuerdo con la cadena BBC News, el mandatario republicano admitió a periodistas suizos que la Junta de Paz podría llegar a sustituir a la Organización de las Naciones Unidas en algún momento: "Soy un gran admirador del potencial de la ONU, pero nunca ha aprovechado todo su potencial", concluyó Trump.

Los países en la Junta de Paz