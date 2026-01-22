¿Cambios a la visa H-1B? La cancelación de nuevos trámites causa dudas sobre el visado

La visa H-1B, un visado de no inmigrante temporal que permite a empleadores de EE. UU. contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren, como mínimo, una licenciatura en un campo específico —como arquitectura, ingeniería o ciencias—, es una de las más demandadas en la mayor parte de América Latina.

Esta visa permite estancias iniciales de tres años, prorrogables hasta seis, por lo que es muy cotizada. Cuenta con exenciones para instituciones educativas y de investigación, así como con un proceso que involucra a los empleadores y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) para evaluar a trabajadores altamente cualificados.

Por lo tanto, luego de que el Departamento de Estado comunicó la decisión de interrumpir el proceso de visas de inmigración para ciudadanos de 75 naciones —entre ellas, Guatemala— desde el 21 de enero, surgió la duda sobre qué pasará con el visado H-1B para profesionales en campos que requieren conocimientos especializados.

Ante esta situación, de acuerdo con las autoridades del USCIS, el motivo del congelamiento de los visados es la probabilidad de que las personas de estos territorios extranjeros soliciten constantemente asistencia del Gobierno estadounidense tras su ingreso al país norteamericano, por lo que podrían llegar a convertirse en una "carga".

¿Qué pasará con la visa H-1B?

Debido a que la visa H-1B pertenece a la categoría de no inmigrante —pues funciona como un permiso de trabajo con límite de tiempo para las personas con profesión en áreas de especialidad—, no forma parte de las suspensiones para el procesamiento de visas para inmigrantes, cuya principal meta es obtener la residencia permanente.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la visa H-1B tiene una duración de tres años, con opción a una extensión hasta un total de seis, por lo que este tipo de visado no sufrirá la pausa que el Gobierno de los Estados Unidos determinó para los 75 países de la lista, entre ellos Guatemala y Nicaragua.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. aclaró que la nueva medida del presidente estadounidense Donald Trump no aplica a solicitantes de visas de no inmigrante, como los visados de turismo o negocios. Por consiguiente, los profesionales que buscan el permiso de trabajo H-1B aún mantienen su proceso sin cambios.

"La H-1B es una visa de no inmigrante para trabajo temporal, no para residencia permanente, aunque permite solicitar la residencia más tarde", agregó el abogado de inmigración Alex Gálvez, quien indicó que hay un límite de 65 mil de estos visados al año, por lo que casi la mitad se otorgan a quienes tienen maestrías de Estados Unidos.

Requisitos para obtener una visa H-1B

Para que una persona pueda solicitar una visa H-1B, el extranjero requiere el patrocinio de un empleador en el territorio de los Estados Unidos, quien debe presentar una petición formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración del país. Además, la empresa estadounidense tiene la obligación de pagar un salario acorde con el mercado.

Por lo tanto, un trabajador extranjero, por sí mismo, no posee la facultad de realizar la solicitud, aunque sí puede participar en un sorteo —la llamada lotería de visas—, donde el Departamento de Seguridad prioriza a las personas con formación y salarios de rango mayor, aunque la edad, la salud, las finanzas y la educación también influyen.