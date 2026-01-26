Clima en Guatemala: paso de frente frío y viento moderado a fuerte para esta semana

Guatemala tendrá viento frío del norte, de moderado a fuerte, a inicios de semana; además, se prevé niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y de la noche, según el pronóstico del Insivumeh para el lunes 26 al viernes 30 de enero.

También se prevé nubosidad parcial en el territorio nacional, desde las regiones del norte hasta el centro del país, con posibilidad de lloviznas o lluvias.

Las precipitaciones de esta semana están asociadas al paso de un frente frío y al ingreso de humedad desde el Caribe.

Según el Insivumeh, el siguiente frente frío será monitoreado a partir del sábado 31, por lo que podrían registrarse nuevamente lluvias en regiones del norte y el Caribe.

Se recomienda a la población abrigarse bien durante la noche y madrugada, ya que continuará el frío, especialmente en los altiplanos central y occidental. Asimismo, se pide precaución por la velocidad del viento del norte, de moderado a fuerte, a inicios de semana.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé niebla en las primeras horas de la mañana, nubosidad parcial con intervalos de nubes dispersas y posibilidad de lloviznas o lluvias por la mañana y al final de la tarde. También se espera frío nocturno y en la madrugada. El viento, del norte y nordeste, será de moderado a fuerte (50 a 60 km/h), disminuyendo progresivamente a mediados de semana.

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido, con incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche. Se prevé viento del sur y suroeste, de ligero a moderado; en la costa de Jutiapa, del norte, también de ligero a moderado.

En la región norte se anticipa niebla en la mañana, nubosidad parcial y lloviznas o lluvias durante la tarde y noche, principalmente al inicio de la semana. El viento será del noroeste, de ligero a moderado.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se espera neblina por la mañana y la noche, nubosidad parcial y lloviznas o lluvias vespertinas y nocturnas. Viento del noroeste, de ligero a moderado.

En la región del Motagua y los valles del oriente también se anticipa niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, nubosidad parcial alternando con cielo poco nublado, ambiente cálido y lloviznas o lluvias, especialmente en zonas montañosas al inicio de la semana. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

