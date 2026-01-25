Clima en Guatemala: Frente frío se aproxima al país y se pronostican vientos de hasta 50 kilómetros por hora

Derivado de este nuevo frente frío y fuertes vientos se incrementa la posibilidad de lluvias en las regiones del norte del país, dio a conocer Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

César George, meteorólogo de dicha institución, indicó que el viento estará bastante fuerte el lunes 26 y el martes 27, con velocidades que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en la meseta central, que incluye la capital.

“El viento en el área central del país comenzará a intensificarse desde este lunes 26, ya sea en la madrugada o durante el día, y se espera que el martes 27 sea más fuerte”, comentó George.

Después, las temperaturas continuarán frías en el altiplano central y occidental, donde no se descartan mínimas de entre –4 y –2 grados centígrados, agregó.

Todos los frentes fríos que afectan al país se originan en el polo norte, se desplazan hacia Canadá, Alaska y Estados Unidos, y llegan al Caribe de Centroamérica con efectos atenuados, se añadió.

Para las próximas semanas

La Conred recordó en un boletín que, según el análisis de escenarios de la época fría 2025-2026, se prevé el paso de aproximadamente 16 frentes fríos.

George explicó que la temporada de frío abarca desde octubre del 2025 y concluye en la primera quincena de marzo del 2026. En ese plazo ya se han registrado varios frentes y el más próximo es el que se espera esta semana.

Detalló que, normalmente, se aproxima un frente frío por semana entre octubre y enero. Luego, la frecuencia disminuye y, en febrero y marzo, podrían presentarse entre dos y tres por mes.

La temperatura mínima suele registrarse entre las 4.00 y 6.00 de la mañana. Este 25, según datos preliminares del Insivumeh, difundidos en sus redes sociales, las estaciones reportaron las siguientes temperaturas mínimas:

Todos Santos, Huehuetenango: 1.0 grados centígrados

El Tablón, Sololá: 2.2

Efa San Marcos, San Marcos: 4.4

Suiza Contenta, Sacatepéquez: 5.2

Huehuetenango, Huehuetenango: 6.4

El Capitán, Sololá: 7.0

Pronóstico general

Para el resto de este domingo se prevé ambiente cálido durante el día y frío en la noche y madrugada.

Durante la mañana se pronosticaban pocas nubes en todo el territorio nacional, bruma en la costa sur y viento del norte, con cambio a sur en la capital.

En la tarde y noche se esperaban lluvias locales con actividad eléctrica en la Bocacosta. Por la noche, cielo despejado y pocas nubes en el sur; del norte al centro del país aumentará la nubosidad.

El Insivumeh recomienda precaución ante el descenso de temperatura, ya que podrían registrarse heladas meteorológicas en Occidente.

Precauciones

Por aparte, Conred hizo un llamado a la población a tomar precauciones por el nuevo frente frío. Informó que, mediante el sistema escalonado y articulado, se han identificado 1 mil 821 albergues que pueden activarse según las necesidades locales.

Actualmente, hay cinco albergues activos en los departamentos de Huehuetenango, Guatemala, Totonicapán, Alta Verapaz y Quetzaltenango.

La entidad exhortó a la población a reportar cualquier situación de emergencia o desastre a los cuerpos de socorro, autoridades locales o al número 119 de la Conred.