Videos muestran escarcha en campos y vehículos por intenso frío en el occidente de Guatemala

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, este miércoles hubo un descenso de temperaturas durante la madrugada, y también se espera frío por la noche.



Los departamentos con ambiente más frío son Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos.



En Quetzaltenango, el termómetro ha marcado -5°C, lo que ha provocado la formación de escarcha.



Videos muestran plantas y campos cubiertos de escarcha debido a las bajas temperaturas.





También se formó escarcha sobre los vehículos, y las personas han salido de sus casas más abrigadas de lo acostumbrado.



Según el pronóstico, se espera un descenso gradual de la presión atmosférica, y se mantienen las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada en las regiones de occidente y el altiplano central.

