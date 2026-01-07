Comunitario
Videos muestran escarcha en campos y vehículos por intenso frío en el occidente de Guatemala
Las bajas temperaturas generan escarcha en campos y otras superficies del occidente del país.
En Quetzaltenango se ha formado escarcha en los campos por las bajas temperaturas. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)
De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, este miércoles hubo un descenso de temperaturas durante la madrugada, y también se espera frío por la noche.
Los departamentos con ambiente más frío son Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos.
En Quetzaltenango, el termómetro ha marcado -5°C, lo que ha provocado la formación de escarcha.
Videos muestran plantas y campos cubiertos de escarcha debido a las bajas temperaturas.
También se formó escarcha sobre los vehículos, y las personas han salido de sus casas más abrigadas de lo acostumbrado.
Según el pronóstico, se espera un descenso gradual de la presión atmosférica, y se mantienen las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada en las regiones de occidente y el altiplano central.
