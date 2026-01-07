Videos muestran escarcha en campos y vehículos por intenso frío en el occidente de Guatemala

Videos muestran escarcha en campos y vehículos por intenso frío en el occidente de Guatemala

Las bajas temperaturas generan escarcha en campos y otras superficies del occidente del país.

Óscar García

y

En Quetzaltenango se ha formado escarcha en los campos por las bajas temperaturas. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, este miércoles hubo un descenso de temperaturas durante la madrugada, y también se espera frío por la noche.


Los departamentos con ambiente más frío son Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos.

En Quetzaltenango, el termómetro ha marcado -5°C, lo que ha provocado la formación de escarcha.

Videos muestran plantas y campos cubiertos de escarcha debido a las bajas temperaturas.

También se formó escarcha sobre los vehículos, y las personas han salido de sus casas más abrigadas de lo acostumbrado.

Según el pronóstico, se espera un descenso gradual de la presión atmosférica, y se mantienen las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada en las regiones de occidente y el altiplano central.

5 consejos para evitar enfermedades en época de frío en Guatemala

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lucero Sapalú

Lucero Sapalú

