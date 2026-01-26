Tormenta invernal paraliza vuelos en Estados Unidos y afecta rutas con Guatemala

Según información internacional, más de 15 mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos durante el fin de semana del 24 y 25 de enero del 2026. Además, alrededor de 2 mil más ya fueron suspendidos para este lunes 26.

También se dio a conocer que los aeropuertos en Washington, Filadelfia y la Ciudad de Nueva York están “prácticamente paralizados”.

Respecto de las cancelaciones o condiciones de sus vuelos entre Estados Unidos y Guatemala, las compañías aéreas brindaron información este domingo 25, por medio de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla).

Volaris indicó que, debido a la tormenta invernal, la firma ha cancelado vuelos en conexión con estos destinos: se trata de los Aeropuertos Internacionales Washington-Dulles (IAD), George Bush de Houston (IAH), Newark Liberty de Nueva York (EWR), O'Hare de Chicago (ORD), Midway de Chicago (MDW), Dallas/Fort Worth (DFW) y San Antonio (SAT).

En el caso de Delta, se informó que opera vuelos, pero con una hora de demora.

Mientras tanto, American Airlines canceló todos sus vuelos del 24 y 25 desde el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW).

Las cancelaciones, cambios de horario o reprogramaciones podrían incrementarse, ya que la tormenta invernal en Estados Unidos mantiene en alerta a más de 20 estados.

El resto de las aerolíneas que operan en Guatemala aún no han respondido a la solicitud de información.

Motty Rodas, directora ejecutiva de Agla, expresó que es importante que los usuarios se mantengan en contacto con la aerolínea con la cual tienen previsto viajar, para estar actualizados respecto de vuelos, horarios, cancelaciones y otros aspectos relacionados.