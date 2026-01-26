Cómo se encuentran algunas carreteras en EE. UU. por el paso de la tormenta invernal Fern

Una gran tormenta invernal ha azotado por tres días consecutivos a EE. UU., donde se reportan no solo personas fallecidas, sino también vuelos cancelados, supermercados vacíos y hogares sin energía eléctrica.

Ante estos hechos, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido constantes alertas y advertencias a la población para que permanezca en sus viviendas y evite exponerse a las bajas temperaturas, ya que se han reportado once personas fallecidas a causa de las “temperaturas glaciales”.

Uno de los aspectos más afectados por las nevadas, los fuertes vientos y el frío han sido las carreteras, en las que se han registrado complicaciones para la movilidad vehicular.

Según información recogida por Univisión, en el estado de Nueva York se han visto afectados varios tramos carreteros por la tormenta invernal.

Por ejemplo, ese medio señala que las principales autopistas impactadas son los tramos de la I-87, I-90 y la I-95.

CHECK OUT THE ROADS💧❄️ Here's a look at some of the major highways across North Texas. It looks like some of the roads are starting to clear this afternoon. Read more: https://t.co/St6gaGep8l pic.twitter.com/3smOo2tgbV — WFAA (@wfaa) January 26, 2026

Respecto de otros estados, Univisión detalla que en Nueva Jersey las vías interestatales afectadas son la NJ Turnpike, la Garden State Parkway y la Atlantic City Expressway.

En Pensilvania, el mismo medio informa de complicaciones en las carreteras I-76, I-78, I-79, I-80, I-81, I-83 e I-95.

Today, more than 5,300 National Guard members from 15 states continue to help interagency partners respond to Winter Storm Fern by clearing roads, helping stranded motorists and supporting communities in need. pic.twitter.com/sPVAznq7vO — National Guard (@USNationalGuard) January 26, 2026

De hecho, las autoridades han impuesto límites de velocidad en varios tramos interestatales.

Otro estado afectado es Texas, así como parte del Medio Oeste, donde se reporta un cierre en la I-270, cerca de St. Louis, Misuri, a orillas del río Misisipi.

“Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

In the aftermath of a winter storm that paralyzed much of the eastern US, residents limped back to normalcy as roads remained buried under snow and power outages continued plague several areas https://t.co/fLU0THscto pic.twitter.com/8QTOPqVYCH — Reuters (@Reuters) January 26, 2026

En Washington, durante la mañana del pasado 25 de enero, sus carreteras estaban cubiertas por varios centímetros de nieve.

