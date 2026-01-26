Internacional
Cómo se encuentran algunas carreteras en EE. UU. por el paso de la tormenta invernal Fern
Las principales carreteras de EE. UU. se han visto afectadas por el paso de la tormenta invernal Fern, que ha azotado el país por tercer días consecutivo.
La gente se sube a los coches en una zona de recogida debido a los retrasos y cancelaciones de vuelos tras una importante tormenta invernal en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington (Virginia), el 26 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Una gran tormenta invernal ha azotado por tres días consecutivos a EE. UU., donde se reportan no solo personas fallecidas, sino también vuelos cancelados, supermercados vacíos y hogares sin energía eléctrica.
Ante estos hechos, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido constantes alertas y advertencias a la población para que permanezca en sus viviendas y evite exponerse a las bajas temperaturas, ya que se han reportado once personas fallecidas a causa de las “temperaturas glaciales”.
Uno de los aspectos más afectados por las nevadas, los fuertes vientos y el frío han sido las carreteras, en las que se han registrado complicaciones para la movilidad vehicular.
Según información recogida por Univisión, en el estado de Nueva York se han visto afectados varios tramos carreteros por la tormenta invernal.
Por ejemplo, ese medio señala que las principales autopistas impactadas son los tramos de la I-87, I-90 y la I-95.
Respecto de otros estados, Univisión detalla que en Nueva Jersey las vías interestatales afectadas son la NJ Turnpike, la Garden State Parkway y la Atlantic City Expressway.
En Pensilvania, el mismo medio informa de complicaciones en las carreteras I-76, I-78, I-79, I-80, I-81, I-83 e I-95.
De hecho, las autoridades han impuesto límites de velocidad en varios tramos interestatales.
Otro estado afectado es Texas, así como parte del Medio Oeste, donde se reporta un cierre en la I-270, cerca de St. Louis, Misuri, a orillas del río Misisipi.
“Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.
En Washington, durante la mañana del pasado 25 de enero, sus carreteras estaban cubiertas por varios centímetros de nieve.
