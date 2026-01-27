Tormenta invernal en EE. UU. deja 30 fallecidos y qué efectos tendrá a lo largo de esta semana

Tormenta invernal en EE. UU. deja 30 fallecidos y qué efectos tendrá a lo largo de esta semana

La tormenta invernal en EE. U. ha causado al menos 30 personas fallecidas y más de medio millón de hogares sin energía eléctrica.

Una enorme tormenta invernal causa estragos en una amplia zona de Estados Unidos

Vista aérea del paisaje cubierto de nieve y hielo el 26 de enero de 2026 en Nashville, Tennessee. (Foto Prensa Libre: AFP)

La gran tormenta invernal que azota EE. UU. desde el pasado fin de semana ha dejado 30 personas fallecidas y más de medio millón sin electricidad, mientras las autoridades prevén que sus efectos se agraven durante la semana.

Las autoridades estadounidenses anticipan que la masa gélida de aire ártico que se desplaza por el país provocará una caída drástica en las temperaturas, hasta alcanzar los -45 ºC.

Más de 20 estados, entre ellos Washington, se han declarado en emergencia para poder desplegar personal y recursos.

Durante el fin de semana, las intensas nevadas volvieron intransitables varias carreteras, además de afectar trenes y vuelos.

Los aeropuertos más grandes de Estados Unidos —entre ellos, los de Washington, Filadelfia y Ciudad de Nueva York— se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, se han cancelado más de 22 mil vuelos, mientras que otros miles han registrado retrasos, según el sitio FlightAware.

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula sobre el polo norte y que se desplazó hacia el sur.

Científicos consideran que el aumento de las perturbaciones del vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático.

Se espera que residentes tan al sur como en la Costa del Golfo experimenten temperaturas gélidas durante la noche hasta bien entrada la semana.

En la región de los Grandes Lagos, las personas se despertaron con temperaturas extremas, capaces de causar congelación de la piel en cuestión de minutos.

30 fallecidos

Medios locales reportan que las causas de muerte incluyen hipotermia, accidentes de tránsito y de aviación.

A la cifra de fallecidos se suman siete de los ocho pasajeros de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche, según informó la agencia aeronáutica estadounidense.

En Ciudad de Nueva York, otras ocho personas fueron halladas sin vida durante el descenso de la temperatura. Las causas de su muerte están bajo investigación.

Lea también: Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

