Tormenta invernal en EE. UU. deja 30 fallecidos y qué efectos tendrá a lo largo de esta semana

La gran tormenta invernal que azota EE. UU. desde el pasado fin de semana ha dejado 30 personas fallecidas y más de medio millón sin electricidad, mientras las autoridades prevén que sus efectos se agraven durante la semana.

Las autoridades estadounidenses anticipan que la masa gélida de aire ártico que se desplaza por el país provocará una caída drástica en las temperaturas, hasta alcanzar los -45 ºC.

Más de 20 estados, entre ellos Washington, se han declarado en emergencia para poder desplegar personal y recursos.

Durante el fin de semana, las intensas nevadas volvieron intransitables varias carreteras, además de afectar trenes y vuelos.

Los aeropuertos más grandes de Estados Unidos —entre ellos, los de Washington, Filadelfia y Ciudad de Nueva York— se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, se han cancelado más de 22 mil vuelos, mientras que otros miles han registrado retrasos, según el sitio FlightAware.

Well below normal temperatures will continue for the eastern half of the Lower 48 this week. Another blast of arctic air will spread from the Plains through the East/Southeast Friday into Saturday with more record lows expected even into Florida. https://t.co/MobJrFAlYx — National Weather Service (@NWS) January 27, 2026

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula sobre el polo norte y que se desplazó hacia el sur.

Científicos consideran que el aumento de las perturbaciones del vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático.

Here is the latest information regarding a potentially significant coastal storm this weekend. Chances have increased for impactful snow and/or wind along the immediate East Coast, but uncertainty remains rather high with respect to details. Be sure to keep checking for updates! pic.twitter.com/5IOlxPVeJh — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 27, 2026

Se espera que residentes tan al sur como en la Costa del Golfo experimenten temperaturas gélidas durante la noche hasta bien entrada la semana.

En la región de los Grandes Lagos, las personas se despertaron con temperaturas extremas, capaces de causar congelación de la piel en cuestión de minutos.

30 fallecidos

Medios locales reportan que las causas de muerte incluyen hipotermia, accidentes de tránsito y de aviación.

A la cifra de fallecidos se suman siete de los ocho pasajeros de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche, según informó la agencia aeronáutica estadounidense.

En Ciudad de Nueva York, otras ocho personas fueron halladas sin vida durante el descenso de la temperatura. Las causas de su muerte están bajo investigación.

