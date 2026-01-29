Cómo afectará a EE. UU. la posible formación de una bomba ciclónica y dónde tendrá más efecto

Estados Unidos se encuentra bajo el azote de una gran tormenta invernal que ha provocado la muerte de varias personas, fuertes nevadas, bajas temperaturas y obstáculos en la movilidad aérea y terrestre.

Desde el pasado fin de semana, las autoridades estadounidenses, como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), han alertado sobre registros de "temperaturas glaciales" que han afectado al país y sus posibles consecuencias a largo plazo.

Ahora, los meteorólogos han advertido sobre un nuevo fenómeno climático que podría intensificar aún más el frío en Estados Unidos, pues alertan sobre la posible formación de una bomba ciclónica.

Medios como CNN detallan que esta bomba ciclónica podría no solo intensificarse rápidamente, sino que se formará frente a la costa este de EE. UU. durante el fin de semana.

Según CNN, los efectos que podrían presentarse en EE. UU. por esta bomba ciclónica serían fuertes nevadas, vientos e inundaciones costeras.

🚨 BOMB CYCLONE POSSIBLE THIS WEEKEND 🚨



We are closely monitoring a powerful storm expected to develop off the Southeast U.S. coast this weekend that could rapidly intensify into a bomb cyclone.



🌪️ What is a bomb cyclone?

It’s a storm that strengthens extremely fast, with… pic.twitter.com/N0nIZCtrqt — lori (@LordsGloryWLori) January 29, 2026

Por su parte, el medio Univisión detalló que, desde el próximo viernes 30 de enero, los efectos de la posible bomba ciclónica podrían sentirse desde las llanuras centrales hasta la costa este de EE. UU.

Ese medio indicó que una onda de baja presión se formará en las llanuras del sur y el valle del Bajo Misisipi.

Winter Storm Gianna has been named and will be the nor’easter set to impact the East Coast this weekend. The track is still uncertain, so please check back here often. Here's the latest: https://t.co/3bQOTUzAyP pic.twitter.com/FuG81ajRfQ — The Weather Channel (@weatherchannel) January 28, 2026

Dicho sistema, de acuerdo con Univisión, alcanzará la costa sureste de EE. UU. el próximo viernes, mientras que el sábado la tormenta se desplazará al noreste.

Univisión señaló que las zonas con mayor impacto por este fenómeno serían:

Valle medio y bajo del Misisipi

Valles del sur de Ohio y Tennessee

Atlántico medio

En el caso de Carolina del Norte y el sureste de Virginia, Univisión detalla que podrían presentarse ventiscas y acumulaciones de nieve.

Lea también: Tormenta invernal paraliza vuelos en Estados Unidos y afecta rutas con Guatemala