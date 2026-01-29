Internacional
Cómo afectará a EE. UU. la posible formación de una bomba ciclónica y dónde tendrá más efecto
Meteorólogos alertan que podría formarse en EE. UU. una bomba ciclónica que podría empeorar las condiciones climáticas y las bajas temperaturas.
Los témpanos de hielo cubren parte del río Hudson a lo largo de la costa de Manhattan, mientras la ciudad de Nueva York sufre temperaturas gélidas tras una tormenta invernal durante el fin de semana del 27 de enero de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)
Estados Unidos se encuentra bajo el azote de una gran tormenta invernal que ha provocado la muerte de varias personas, fuertes nevadas, bajas temperaturas y obstáculos en la movilidad aérea y terrestre.
Desde el pasado fin de semana, las autoridades estadounidenses, como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), han alertado sobre registros de "temperaturas glaciales" que han afectado al país y sus posibles consecuencias a largo plazo.
Ahora, los meteorólogos han advertido sobre un nuevo fenómeno climático que podría intensificar aún más el frío en Estados Unidos, pues alertan sobre la posible formación de una bomba ciclónica.
Medios como CNN detallan que esta bomba ciclónica podría no solo intensificarse rápidamente, sino que se formará frente a la costa este de EE. UU. durante el fin de semana.
Según CNN, los efectos que podrían presentarse en EE. UU. por esta bomba ciclónica serían fuertes nevadas, vientos e inundaciones costeras.
Por su parte, el medio Univisión detalló que, desde el próximo viernes 30 de enero, los efectos de la posible bomba ciclónica podrían sentirse desde las llanuras centrales hasta la costa este de EE. UU.
Ese medio indicó que una onda de baja presión se formará en las llanuras del sur y el valle del Bajo Misisipi.
Dicho sistema, de acuerdo con Univisión, alcanzará la costa sureste de EE. UU. el próximo viernes, mientras que el sábado la tormenta se desplazará al noreste.
Univisión señaló que las zonas con mayor impacto por este fenómeno serían:
- Valle medio y bajo del Misisipi
- Valles del sur de Ohio y Tennessee
- Atlántico medio
En el caso de Carolina del Norte y el sureste de Virginia, Univisión detalla que podrían presentarse ventiscas y acumulaciones de nieve.
