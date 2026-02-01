Tormenta nor’easter: qué es y cuáles fueron las ciudades de EE. UU. más afectadas por este fenómeno

Una tormenta invernal tipo nor'easter se transformó en un ciclón bomba que azotó la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana, dejando nevadas récord, vientos huracanados y condiciones de ventisca desde el sureste hasta Nueva Inglaterra.

El fenómeno afectó a cerca de 190 millones de personas bajo alertas por frío extremo y nieve, según reportan medios estadounidenses.

El sistema alcanzó su máxima intensidad al registrar una caída de presión atmosférica de 1,010 a 983 milibares en menos de 24 horas —proceso conocido como bombogénesis—, según información del Centro de Pronósticos de FOX Weather. Esta intensificación rápida convirtió a la tormenta en un fenómeno equivalente a un huracán de categoría 2 en términos de intensidad.

Las autoridades de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Virginia y Tennessee declararon estado de emergencia. Según ABC News, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia permanecieron bajo estado de emergencia mientras los equipos de rescate trabajaban para atender más de 1 000 accidentes vehiculares solo en Carolina del Norte.

Las ciudades más afectadas

La tormenta invernal con características de ciclón bomba afectó a diversas ciudades del país norteamericano; sin embargo, estas fueron las más impactadas:

Región de Tennessee y Georgia

Knoxville enfrentó nevadas constantes desde el viernes por la tarde hasta el sábado, con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros. Las temperaturas descendieron hasta -12 °C, lo cual complicó los esfuerzos de recuperación.

Atlanta recibió hasta 5 centímetros de nieve en el borde occidental de la tormenta, con ráfagas de viento de hasta 72 km/h, que dejaron las carreteras en condiciones peligrosas.

Augusta vivió una de las nevadas más intensas de Georgia, con acumulaciones cercanas a los 10 centímetros y temperaturas mínimas de -10 °C.

Carolina del Norte y Carolina del Sur

Charlotte registró entre 6 y 10 pulgadas de nieve, lo que la convierte en una de las tormentas más notables de su historia reciente, según FOX Weather. La ciudad rompió el récord diario del 31 de enero, con 6.1 pulgadas, superando ampliamente el registro anterior de 1948.

Raleigh enfrentó bandas intensas de nieve desde la mañana del sábado, con acumulaciones locales que superaron los 15 centímetros, según proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Columbia y Myrtle Beach registraron entre 8 y 15 centímetros de nieve, acompañados de ráfagas de hasta 80 km/h y temperaturas bajo cero que mantuvieron la nieve y el hielo durante varios días.

Cape Hatteras, en los Outer Banks de Carolina del Norte, experimentó vientos de hasta 70 mph (112 km/h) e inundaciones costeras peligrosas. Las autoridades advirtieron sobre condiciones de blanqueamiento total y daños significativos a la infraestructura.

Wilmington recibió entre 5 y 8 pulgadas de nieve, una cantidad inusual para esta ciudad costera.

Winter storm 2026 ( Carolina Nor’easter) pic.twitter.com/zrCMZEjrDV — Tony/ peanut buddy (@Chss3922Parks) January 31, 2026

Virginia y Maryland

Según reportes de NBC, Norfolk enfrentó más de 9 pulgadas de nieve hasta el domingo por la mañana, con condiciones cercanas a ventisca en áreas costeras.

Virginia Beach y la zona de los Outer Banks de Virginia experimentaron condiciones de ventisca, con vientos sostenidos de 80 km/h y visibilidad casi nula.

Ocean City, Maryland, registró nevadas de entre 2 y 15 centímetros, con riesgo de inundaciones en zonas bajas.

Washington D. C., aunque sin nevadas significativas, enfrentó vientos de hasta 64 km/h y sensaciones térmicas que podrían descender hasta -23 °C por efecto del viento.

Nueva Inglaterra

Cape Cod y las islas del sureste de Massachusetts sintieron el impacto desde el domingo hasta el lunes. Según FOX Weather, el pronóstico actualizado indica solo entre 1 y 3 pulgadas de nieve para Cape Cod, mucho menos de lo inicialmente previsto debido a un cambio en la trayectoria de la tormenta.

¿Qué es un nor'easter?

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, un nor'easter es un sistema de baja presión que se forma frente a la costa este de América del Norte. Recibe su nombre porque los vientos más fuertes soplan desde el noreste hacia tierra firme, especialmente a lo largo de la costa atlántica.

Estos fenómenos se desarrollan cuando el aire frío del interior del continente choca con el aire más cálido y húmedo del océano Atlántico. Son más frecuentes y potentes entre septiembre y abril, cuando la diferencia de temperaturas es mayor.